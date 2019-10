Miguel Oliveira quer lutar pelos pontos no Japão

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Out, 2019, 11:24 / atualizado em 14 Out, 2019, 11:36 | Motos

Depois de ter ficado fora dos lugares pontuáveis na ronda anterior, na Tailândia, devido a dores no ombro direito resultantes ainda da queda sofrida no GP da Grã-Bretanha, em 25 de agosto, o piloto português acredita que poderá regressar a um lugar entre os 15 primeiros.



"Sinto que poderíamos ter feito um pouco mais no GP da Tailândia, mas não conseguimos devido às circunstâncias, devido ao meu ombro e pelas duas quedas sofridas na sexta-feira, que deixaram as coisas um pouco incertas para mim", explicou o piloto de Almada, citado pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.



Duas semanas depois, Miguel Oliveira acredita estar "forte e confiante o suficiente para voltar a lutar por pontos no Japão". Até porque é um circuito do agrado do piloto português.



"É uma pista de que gosto, um país que adoro visitar e acredito que vá ser um ponto de viragem para nós", concluiu Miguel Oliveira, que chega a esta ronda na 17.ª posição do campeonato, com 29 pontos.



Com quatro provas ainda por disputar, o Mundial de MotoGP já tem campeão, pois Marc Márquez (Honda) chega ao Japão com 325 pontos, mais 110 do que o segundo classificado, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).