Miguel Oliveira termina corrida sprint do GP da Alemanha na segunda posição

O piloto natural de Almada, que partiu da segunda posição da grelha, cortou a meta a 0,676 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martín (Ducati), com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 1,311 segundos.

Com estes resultados, Martin cimentou a liderança do Mundial, agora com 15 pontos de vantagem sobre Bagnaia, bicampeão, que segue em segundo.