Miguel Oliveira termina treinos livres das Superbikes no Estoril em quarto lugar

O português Miguel Oliveira (BMW) terminou hoje na quarta posição a segunda sessão de treinos livres da ronda do Estoril do Mundial de Superbikes, 11.ª e penúltima prova da temporada.

O português fechou o primeiro dia a 0,384 segundos do italiano Nicolò Bulega (Ducati), o mais rápido do dia, que bateu o compatriota Alberto Surra (Ducati), segundo, por 0,066, com o espanhol Iker Lecuona (Ducati) em terceiro, a 0,084.

Depois de ter sido 10.º na sessão da manhã, Oliveira melhorou o seu registo em 0,674 segundos, ao completar a melhor das suas 17 voltas da tarde em 1.35,816 minutos, tempo que lhe garantiu também o quarto lugar na classificação combinada do dia.

O piloto de Almada foi novamente o melhor representante da BMW e terminou a 0,300 segundos do terceiro classificado, Iker Lecuona, aproximando-se dos primeiros lugares perante o público português.

Bulega, que chega ao Estoril já como campeão mundial, liderou as duas sessões e registou à tarde uma volta em 1.35,432 minutos.

Surra melhorou nos últimos minutos para assegurar o segundo lugar, numa sessão em que os três primeiros ficaram separados por menos de um décimo de segundo.

Oliveira terminou imediatamente atrás desse trio de pilotos da Ducati, com 0,028 segundos de vantagem sobre o italiano Axel Bassani (Bimota), quinto, e 0,047 face ao também transalpino Yari Montella (Ducati), sexto.

O britânico Alex Lowes (Bimota) foi sétimo, seguido do compatriota Jake Dixon (Honda), oitavo, e do espanhol Álvaro Bautista (Ducati), nono, a 0,607 segundos do mais rápido.

O italiano Danilo Petrucci, companheiro de equipa de Oliveira, terminou em 16.º, com uma volta em 1.36,488 minutos, a 1,056 segundos do mais rápido e a 0,672 do português.

A sessão decorreu com pista seca e uma temperatura do asfalto de 39 graus, tendo sido registadas quedas do italiano Mattia Rato (Yamaha), na curva sete, e do australiano Remy Gardner (Yamaha), na curva nove.

Oliveira disputa no Estoril a segunda ronda portuguesa da sua temporada de estreia nas Superbikes, depois de ter conseguido em Portimão, em março, três terceiros lugares, naquela que foi a sua melhor jornada do ano.

O português chega à penúltima ronda do campeonato após ter mostrado maior competitividade em Cremona, Itália, onde uma queda na segunda corrida principal, quando era quinto, o impediu de concretizar um resultado entre os primeiros classificados.

No sábado, a qualificação para a Superpole está marcada para as 11:15 e a primeira corrida para as 15:30. No domingo, a corrida Superpole começa às 11:10, seguindo-se a segunda corrida principal às 15:30.