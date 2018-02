Moto GP, Moto 2 e Moto 3 encurtam corridas para harmonizar calendário

Lusa 13 Fev, 2018, 15:22 | Motos

"Isso permitirá que algumas corridas tenham a mesma duração em cada evento do calendário do campeonato do Mundo, a fim de melhorar a organização e permitir aos difusores uma melhor organização do programa nos dias de corrida", revelou hoje a organização Moto GP.



A partir deste ano, na categoria principal, o Moto GP, serão encurtadas sete corridas, nos Grandes Prémios das Américas, França, Catalunha, República Checa e San Marino, em uma volta, em Espanha duas, e em Valência três.



No Moto 2, categoria intermédia que tem o piloto português Miguel Oliveira, as corridas americana, francesa, catalã, alemã, checa, japonesa, malaia e a de San Marino perdem uma volta, enquanto as de Espanha e Valência perdem duas.



Em 2019 serão feitas mais alterações no Moto 2 e Moto 3, mas nesse ano o Moto GP manterá o mesmo formato.