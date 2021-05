Piloto Jason Dupasquier morre após acidente no GP de Itália

"Depois do grave acidente na qualificação, é com muita tristeza que informamos da morte de Jason Dupasquier, piloto de Moto3", anunciou a organização do Mundial no seu sítio oficial.

Jason Dupasquier sofreu no sábado um acidente na parte final qualificação de Moto3, que envolveu também o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba, tendo sido assistido durante mais de 30 minutos na pista do circuito de Mugello, antes de ser transportado de helicóptero para o hospital.

O piloto, que foi atingido por uma das motas após a queda, ainda foi operado, mas não resistiu aos ferimentos sofridos.

"Apesar dos esforços do `staff` médico do circuito e de todos os que atenderam depois o piloto suíço, o hospital anunciou que Dupasquier sucumbiu aos ferimentos", acrescenta o documento, que envia uma mensagem de condolências à família, amigos e à equipa do piloto.

Dupasquier participava pelo segundo ano na categoria de Moto3 do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade. Atualmente, estava no 10.º lugar, com 27 pontos, após cinco corridas disputadas.

Pilotos e equipas cumprem minuto de silêncio em memória de Dupasquier



Os pilotos do Mundial de MotoGP cumpriram um minuto de silêncio em memória do suíço, de ascendência portuguesa, Jason Dupasquier, piloto da categoria de Moto3 que morreu hoje.



Na grelha de partida esteve a mota do malogrado piloto e elementos da sua equipa, com os pilotos e diretores de equipa a perfilarem-se para um minuto de homenagem na frente da grelha.



Os elementos de outras classes cumpriram o minuto de silêncio nas boxes, que terminou com um aplauso de todos os presentes.



Jason Dupasquier: quinto acidente mortal no Mundial de velocidade este século

A primeira morte no Mundial de velocidade neste século foi do japonês Daijiro Kato, em 2003, depois embater num muro no circuito de Suzuka, no Grande Prémio do Japão de MotoGP. O piloto ainda esteve vários dias em coma, mas acabou por não resistir.



Sete anos depois, em setembro de 2010, o também japonês Shoya Tomizawa morreu após uma queda no Grande Prémio de São Marino de Moto2. O piloto perdeu o controlo da sua mota e os pilotos que o seguiam não conseguiram evitar o choque.



Em outubro de 2011, foi o italiano Marco Simoncelli a perder a vida depois de uma queda no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, em Sepang. Também neste acidente mortal, os pilotos que seguiam em pista não conseguiram evitar o impacto com o piloto italiano.



Já em junho de 2016, foi o espanhol Luis Salom que morreu após uma queda na última sessão dos treinos livres do Grande prémio da Catalunha de Moto2.