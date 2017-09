Queda e abandono para Miguel Oliveira

Lusa 10 Set, 2017, 13:08 / atualizado em 10 Set, 2017, 13:09 | Motos

Numa corrida ganha pelo suíço Dominique Aegerter (Suter), Oliveira foi uma das muitas vítimas de queda motivadas pela chuva, que acompanhou toda a prova no circuito Marco Simoncelli e que 'derrubou' meio pelotão, incluindo o italiano Franco Morbidelli (Kalex), líder do campeonato.



Na ausência do espanhol Alex Márquez (Kalex), terceiro do Mundial, e após a queda de Morbidelli, o português ficou em boa posição para melhorar a sua situação na geral do Mundial, mas acabou por manter o quarto lugar, com 155 pontos, menos 14 do que espanhol, enquanto o italiano conservou a liderança, com 223, mais nove do que o suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo em Misano e grande beneficiado do dia.



Oliveira largou da nona posição da grelha e chegou ao quarto lugar na primeira volta, ganhando mais um na terceira volta, devido à queda do italiano Mattia Pasini (Kalex). O piloto de Almada ainda chegou a segundo posto momentaneamente durante a quarta volta, com a saída de pista de Morbidelli, mas foi quase de seguida ultrapassado por Luthi.



O português fixou-se então atrás do Aegerter e Luthi, mas a sua corrida acabou na 10.ª das 26 voltas, com uma queda na curva 15, abrindo caminho para o terceiro lugar do malaio Hafizh Syahrin (Kalex).



Após uma intensa luta com Luthi, Aegerter alcançou a sua primeira vitória da época e a segunda da carreira, depois do triunfo na Alemanha em 2014, também em Moto2.