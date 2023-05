Tribunal da FIM anula pena a Marc Márquez pelo acidente com Miguel Oliveira

Inicialmente, a pena foi imposta a Márquez (Honda) para ser cumprida no GP da Argentina, segunda ronda do Mundial de MotoGP, logo a seguir à jornada lusa, disputada em 26 de março.



No entanto, o piloto catalão ainda não voltou a competir devido à lesão que contraiu na queda com Miguel Oliveira (Aprilia).



Face à anunciada ausência de Márquez na Argentina, o colégio de comissários corrigiu a decisão inicial, indicando que a penalização deveria ser cumprida não na Argentina, mas na prova seguinte em que Márquez participasse.



A equipa Honda não se conformou com a alteração e recorreu da pena, que ficou suspensa desde 12 de abril.



Hoje, o Tribunal de Apelação da FIM considerou que a penalização imposta ao espanhol ficou cumprida “com a não participação na corrida argentina”.



Desta forma, “Marc Márquez está autorizado a competir na próxima corrida em que possa participar sem nenhuma sanção adicional”.



A próxima ronda do Mundial de MotoGP é o GP de França, que se disputa no domingo.



Miguel Oliveira, que entretanto regressou à competição em Austin (Estados Unidos), na terceira ronda da temporada, vai falhar esta quinta prova por ter sofrido nova lesão, agora no ombro, no GP de Espanha de há duas semanas.