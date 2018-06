André Silva, Quaresma e Adrien no `onze` de Portugal frente ao Irão

Lusa Comentários 25 Jun, 2018, 18:06 | Mundial 2018

Em sentido inverso, saem Gonçalo Guedes, Bernardo Silva e João Moutinho, que esteve vários dias sem treinar, devido a síndrome gripal.

A ausência de André Silva no empate 3-3 com a Espanha e no triunfo 1-0 sobre Marrocos foi das maiores surpresas, uma vez que o ponta de lança do AC Milan fez toda a campanha de apuramento, revelando-se o parceiro ideal para Cristiano Ronaldo, que também aumentou o nível de eficácia a jogar lado a lado com o seu jovem companheiro no habitual `4x4x2` luso.

Ricardo Quaresma tem sido um dos grandes `amigos` da eficácia de Cristiano Ronaldo, com quem joga de `olhos fechados`: foi assim, por exemplo, no particular com o Egito, em março, na Suíça, onde o extremo entrou para servir o `capitão` para os dois golos da reviravolta, já nos descontos.

Bernardo Silva teve duas oportunidades para mostrar todas as suas muitas capacidades de desequilíbrio e visão de jogo, mas teve desempenhos aquém do seu valor.

João Moutinho é o `farol` do meio-campo luso, mas dois jogos muito desgastantes seguidos de uma gripe, que o impediu de treinar, debilitaram o médio, que assim falha a equipa inicial neste jogo decisivo, a favor de Adrien

Portugal e Espanha repartem a liderança do Grupo B, com quatro pontos, mais um do que o Irão, de Carlos Queiroz, enquanto Marrocos, com zero, já está eliminado.

Portugal e Irão defrontam-se hoje a Saransk, em encontro da terceira jornada do Grupo B do Mundial de futebol de 2018, marcado para as 21:00 locais (19:00 em Lisboa), com arbitragem do paraguaio Enrique Cáceres.