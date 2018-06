Bélgica - Portugal, jogo de preparação Mundial2018

RTP Comentários 02 Jun, 2018, 16:12 | Mundial 2018

Siga aqui em direto o Bélgica-Portugal



Terceira classificada do 'ranking' Mundial, no qual Portugal é quarto, a Bélgica também vai competir na Rússia, onde tem potencial para surpreender, ou não tivesse futebolistas a alinhar nos maiores clubes da Europa, casos de Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, Verthonghen, Kompany ou Mertens.



Depois do embate com a Bélgica, Portugal tem ainda uma derradeira experiência, em 7 de junho, no Estádio da Luz, frente à Argélia.



Portugal estreia-se na 'poule' B do Mundial a 15 de junho, com a Espanha, em Sochi, seguindo-se, no dia 20, o encontro com Marrocos, em Moscovo e a 25 de junho com o Irão, de Carlos Queiroz, em Saransk.