Cristiano Ronaldo e trio do Sporting ainda de fora

Lusa Comentários 27 Mai, 2018, 20:20 / atualizado em 27 Mai, 2018, 20:23 | Mundial 2018

O `capitão` do Real Madrid jogou no sábado, em Kiev, a final da Liga dos Campeões, tendo conquistado a quinta `Champions` da carreira, e só se juntará à seleção dentro de alguns dias, tal como o trio do Sporting, sendo previsível que estes o façam mais brevemente.

Os guarda-redes Beto e Anthony Lopes regressaram aos treinos, depois de terem falhado a sessão de sábado, dia de casamento do guardião dos turcos do Goztepe.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível ver que todos os 19 jogadores treinaram sem qualquer limitação física, tendo realizado alguns exercícios de posse e pressão, sob liderança do adjunto Ilídio Vale.

Portugal e Tunísia defrontam-se na segunda-feira, às 19:45, no Estádio Municipal de Braga, no primeiro jogo particular de preparação do Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia.