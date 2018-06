Edinson Cavani atira Portugal para fora do Mundial

Inês Geraldo - RTP Comentários 30 Jun, 2018, 21:23 / atualizado em 30 Jun, 2018, 22:01 | Mundial 2018

Uma partida que teve início logo com o golo uruguaio. Cavani encontrou com um passe diagonal Luís Suárez no lado esquerdo do ataque do Uruguai e o avançado do Barcelona cruzou. Cavani fugiu à marcação de Raphael Guerreiro e cabeceou para o primeiro da noite.





Portugal assumiu as rédeas do jogo logo após sofrer mas esbarrou na muralha erguida pelo Uruguai, que não deixou o ataque português chegar-se à baliza de Fernando Muslera.







Até ao fim dos primeiros 45 minutos foi a equipa sul americana que esteve perto de marcar. Luís Suárez, de livre direto, obrigou Rui Patríco a estirar-se com uma grande defesa e Cavani ainda tentou o segundo com um pontapé ao lado.





Na segunda metade, Portugal voltou a entrar melhor e chegou ao golo do empate. Canto curto, cruzamento de Guerreiro e Pepe cabeceia para o fundo das redes uruguaias. Godín e Giménez preocuparam-se com Ronaldo e deixaram o defesa do Besiktas cabecear com sucesso.





Só que após o empate, Portugal voltou a ter distrações defensivas e permitiu o segundo golo do Uruguai. Cavani, quem mais? O avançado, com um gesto técnico perfeito rematou em arco e bateu Patrício pela segunda vez na noite.





Já com Quaresma em campo, Portugal tentou o empate mas não acertou com os postes de Muslera. Bernardo Silva, de baliza aberta, falhou o alvo e Guerreiro e Manuel Fernandes também não conseguiram o tento do empate.





Com este resultado, Portugal volta a perder um jogo oficial depois da conquista do Europeu e do terceiro lugar na Taça das Confederações e está fora do Mundial. Na próxima sexta-feira, o Uruguai defronta a França.