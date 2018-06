Enrique Cáceres arbitra o jogo Irão-Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jun, 2018, 11:26 / atualizado em 24 Jun, 2018, 11:26 | Mundial 2018

O paraguaio terá Eduardo Cadrdozo e Juan Zorrilla como auxiliares, enquanto Abid Charef será o quarto árbitro.



O juiz de campo vai apitar o segundo jogo no Mundial, depois de ter estado na vitória da Rússia sobre o Egito (3-1) da segunda jornada do Grupo A. Um duelo que acabou com os africanos a fazerem uma queixa forma à FIFA devido aos erros do juiz de 44 anos.



Enrique Cáceres é árbitro com as insígnias da FIFA desde 2010 e da Confederação Sul-Americana de Futebol, da categoria dois.



A sua estreia internacional aconteceu na Copa Sul-Americana de 2010 e participou na Copa América 2011, Copa Libertadores 2011, 2012 e 2013, na Copa América 2015, Copa América Centenario e Campeonato do Mundo Sub-17 de 2017, onde dirigiu a final entre a Inglaterra e a Espanha.



É irmão da jornalista Marly Cáceres, que trabalha no canal a cabo Unicanal .



No outro jogo do grupo, entre Marrocos e Espanha, o árbitro escolhido foi Ravshan Irmatov, do Uzbequistão.