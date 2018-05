Fábio Coentrão pede a Fernando Santos para não ir ao Mundial

RTP Comentários 16 Mai, 2018, 12:27 | Mundial 2018

O jogador português representou esta temporada o Sporting, por empréstimo do Real Madrid, e foi um dos atletas mais utilizados por Jorge Jesus numa campanha que terminou com a conquista da Taça da Liga e o terceiro lugar no campeonato português aos quais ainda se pode juntar a conquista da Taça de Portugal.













Nas redes sociais, Fábio Coentrão explicou que vem de uma época desgastante e que não se sente com condições para representar a Seleção Portuguesa na Rússia, no Mundial 2018.





"Na semana passada, depois de uma grande ponderação, dei conta ao Selecionador Nacional que, após uma época muito desgastante, sinto não estar nas condições necessárias para representar a Seleção numa prova com a exigência do Campeonato do Mundo.", pode ler-se.



O jogador de 30 anos explicou também que nunca virará costas ao seu país e que estará disponível para vestir a camisola das quinas no futuro.



"Até lá sou e serei sempre mais um a torcer por fora, até breve.", concluiu o lateral esquerdo.