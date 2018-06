Fernando Santos acredita que Portugal vai estar bem com Irão e passar

Foto: Reuters

“Há três equipas que ainda podem passar. Só quero ficar nos dois primeiros, o resto não interessa para nada”, sintetizou, defendendo que a qualificação para os oitavos libertará os campeões da Europa.



Apesar de duas exibições aquém do esperado, no 3-3 com a Espanha e no triunfo 1-0 sobre Marrocos, com quatro golos de Cristiano Ronaldo, o técnico envia “uma mensagem de absoluta confiança” de que Portugal vai passar, “perante um adversário muito difícil como o Irão”.



“Sabendo as características do Irão, temos, em primeiro lugar, de procurar a vitória. Não pensarmos em jogar para o empate, pois isso não serve para nada. Pensar na vitória, mas com a consciência de que temos um opositor forte e ainda na disputa do apuramento. Isso é muito importante”, advertiu.



Fernando Santos diz que os seus pupilos “estão bem, com alegria e prazer” e frisou: “Tenho grande confiança neles. A pressão exterior existe e eles também querem sempre mais. A equipa está liberta, vai ser um bom jogo, vamos seguir em frente e nos oitavos de final a gente verá.”



Portugal e o Irão de Carlos Queiroz defrontam-se às 21:00 (19:00 em Lisboa) de segunda-feira em Saransk, na terceira e última jornada do grupo B do campeonato do mundo.