França - Bélgica. Siga em direto

Bélgica não empata em Mundiais desde 2002. São 12 jogos sem empatar.



França - Bélgica (Antevisão)



Confronto entre o campeão do Mundo (1998) e uma selecção que nunca chegou a uma final de um Mundial. (finalista vencida do euro 1980)

- Vão defrontar-se pela 74ª vez na história, e apenas a 3ª em Mundiais

- As 2 vezes em Mundiais foram em 1938 e 1986.

- Voltam a defrontar-se em Mundiais, 32 anos depois.

- A França venceu os dois confrontos em Mundiais:

- 1938 – 8ºs final – França-3 Bélgica-1

- 1986 – Jogo 3º e 4º - França-4 Bélgica-2 (a.p.)

- No total - 73 jogos – 30 vitórias para a Bélgica, 24 para a França, 19 empates.

- Último encontro oficial foi mesmo o do Mundial de 1986. Desde essa data, sempre confrontos amigáveis.

- Último amigável foi em 2015, a Bélgica venceu a França por 4-3





Em Mundiais:



FRANÇA:



- Esta é a sua 15ª participação

- A sua 6ª participação consecutiva.

- Depois de terem falhado o Mundial 1994, organizaram em 1998, e NUNCA mais falharam um MUNDIAL.

- Campeões Mundiais em 1998

- Actuais vice campeões europeus



- Última vitória foi frente ao Uruguai nos 4ºs em 2018 (2-0),

- Último empate foi frente à Dinamarca na FG em 2018 (0-0)

- Última derrota foi frente à Alemanha nos 4ºs final de 2014 (0-1).



- Neste Mundial: 5 jogos – 4 vitórias e 1 empate, 9GM – 4 GS

- Vão hoje fazer o seu 65º jogo em Mundiais

- Somam 115 golos em mundiais.



- Actualmente vêm de 8 jogos sem perder (2018)





BÉLGICA:



- Esta é a sua 13ª participação

- A sua 2ª participação consecutiva.

- Últimos 12 jogos em Mundiais, zero empates.

- Somaram 10 vitórias e 2 derrotas.



- Estão nas Meias-finais 32 anos depois (!)



- Última vitória em foi frente ao Brasil nos 4ºs de 2018 (2-1),

- Último empate foi frente à Tunísia na FG de 2002 (0-0)

- Última derrota foi frente à Argentina nos 4ºs final de 2014 (0-1).



- Neste Mundial – 5 jogos – 5 vitórias – 14 GM (Melhor ataque) – 6 GS

- Vão hoje fazer o seu 47º jogo em Mundiais

- Somam 66 golos em mundiais.



- Últimos 24 jogos (2016/17/18)… ZERO DERROTAS! Última derrota foi num amigável com a Espanha em 2016. Quase 2 anos sem perder





No Mundial 2014:



- França – Eliminada nos 4ºs final pela Alemanha (0-1)

- Bélgica – Perderam nos 4ºs final com a Argentina (0-1)





Nas Meias finais:



- França – 6ª vez presente nesta fase da prova, apenas por 1 vez conseguiram chegar à final. Falharam em 4 ocasiões (1958, 1982, 1986 e 2006). Só em 1998 conseguiram chegar à final (e vencer)



- Bélgica – 2ª vez presentes nesta fase da prova (A única tinha sido no México 86, perderam frente à Argentina). Nunca chegaram à final.



EM FINAIS:



- França – por uma vez chegaram às finais de Mundiais, em 1998.



- França – Já por 3 vezes chegaram às finais de Europeus, em 1984, 2000 e 2016. Perderam uma delas, em 2016 com Portugal.



- Bélgica – Já esteve na final de um Europeu, foi em 1980. Perderam essa final para a Alemanha por 2-1 com bis de Horst Hrubesch







NOTAS:



- Eliminados precisamente da mesma maneira no último Mundial. Ambos nos 4ºs final … ambos por 1-0 … ambos por selecções começadas por A … CURIOSAMENTE as selecções que chegaram à final.



- França – A última vez que chegaram à final de um Mundial foi em 1998. (Há 20 anos)



- Últimos 5 campeonatos do Mundo, 5 campeões diferentes, 1998 (França), 2002 (Brasil), 2006 (Itália), 2010 (Espanha) e 2014 (Alemanha)



- Lukaku (4) está na luta por ser o melhor marcador deste Mundial