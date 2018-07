França campeã do mundo em final de muitos golos

Inês Geraldo - RTP Comentários 15 Jul, 2018, 19:04 / atualizado em 15 Jul, 2018, 19:12 | Mundial 2018

Um jogo esperado por milhões, a final do Mundial 2018, proporcionou oportunidades diferentes para França e Croácia. Os gauleses esperavam voltar a levantar o troféu vinte anos depois e a Croácia queria tornar-se campeã do mundo na primeira final que disputou num campeonato do mundo.





Tiradas as devidas ilações da derrota na final do Euro 2016, os franceses viram a Croácia dominar a posse de bola na primeira parte e com apenas um remate enquadrado com a baliza de Subasic, chegou à vantagem no intervalo.





Aos 18 minutos, livre de Antoine Griezmann e infelicidade de Mandzukic, que cabeceou a bola para a própria baliza. Pouco demorou a reação croata, com Perisic, aos 28 minutos, a aproveitar um lance à entrada da área e a fuzilar Lloris.





No entanto, dez minutos depois, Nestor Pitana resolveu consultar o VAR e marcar uma grande penalidade por mão de Perisic na área croata. Griezmann esperou, avançou para o remate e bateu Subasic pela segunda vez nesta tarde de domingo.

Pogba e M'bappé matam aspirações croatas





Apesar da vantagem gaulesa, a Croácia entrou forte e pressionante para a segunda parte. Rebic esteve perto do empate, mas viu Lloris a frustar-lhe o intentos. Aproveitando a transição ofensiva rápida, M'bappé esteve perto do 3-1, com uma grande defesa de Subasic.





Até que Pogba colocou a França com uma mão no troféu. Primeiro remate do jogador Manchester United foi bloqueado mas a segunda tentativa deu em golo. Remate bem colocado, sem hipóteses para Subasic.





Seis minutos depois, Kyllian M'bappé tornou-se no primeiro adolescente a marcar numa final desde 1958, quando Pelé marcou frente à Suécia no primeiro título mundial do Brasil. Remate fantástico do jogador do PSG, bem colocado, e com Subasic sem esboçar reação.





Duro golpe para as aspirações croatas, que ainda tiveram um golo de Mandzukic que reduziu a desvantagem. Até ao fim da partida, a Croácia tentou marcar mais golos mas os defesas franceses mostraram-se imperiais.





Vitória francesa por 4-2, que volta a festejar o campeonato do mundo 20 anos depois. Didier Deschamps, selecionador francês, também entra para a história, tornando-se no terceiro selecionador a vencer um Mundial, já depois de o vencer como jogador, igualando os feitos de Zagallo e Beckenbauer.





Veja o resumo da partida: