França entra a ganhar com golo "esquisito" de Pogba

Aos 81 minutos, numa altura em que os gauleses pareciam 'perdidos', sem soluções para superar os representantes da Oceânia, o australiano Aziz Behich desviou para a própria baliza um toque do médio do Manchester United, traindo Matt Ryan.



Os vice-campeões europeus salvaram, assim, a estreia, depois de um encontro em que estiveram uma primeira vez na frente, com um penálti de Antoine Griezmann, numa histórica primeira aparição do VAR a reverter uma decisão inicial do árbitro de não assinalar o castigo máximo. Fê-lo após consultar as imagens.



O tento inaugural dos franceses apareceu aos 58 minutos, mas a vantagem só durou até aos 62, altura em que Mile Jedinak empatou, também de grande penalidade, oferecida por Umtiti, ao colocar a mão na bola, depois da marcação de um livre.



Com as novidades Pavard e Hernández nas laterais, os gauleses entraram 'mandões' e muito rematadores, com Mbappé (dois minutos), Pogba (cinco) e Griezmann (seis e oito) a ameaçarem.



Os australianos só demoraram, porém, 10 minutos a estabilizar e a começar a 'emperrar' o jogo dos gauleses, que não mais conseguiram incomodar Ryan até ao intervalo.



Por seu lado, os 'socceroos' tiveram uma boa oportunidade aos 17 minutos, quando Llloris defendeu com dificuldades um desvio para a própria baliza de Tolisso, depois de um livre na esquerda de Mooy e um primeiro cabeceamento de Leckie.



A segunda parte recomeçou 'morna', mas, aos 54 minutos, Pogba isolou Griezmann, que foi carregado na área por Risdon. O árbitro nada marcou, mas, alertado pelo VAR, foi ver as imagens e decidiu-se pelo penálti, que o '7' gaulês transformou, aos 58.



Pouco depois, aos 60 minutos, Griezmann perdeu o segundo, só que, na jogada seguinte, Umtiti colocou, infantilmente, a mão na bola na área, após um livre, oferecendo uma grande penalidade à Austrália, que Jedinak, o 'herói' do apuramento, não desperdiçou.



A França acusou o golo e ficou 'perdida' no campo, não melhorando nada com as entradas de Giroud e Fékir, primeiro, e Matuidi, depois.



Mas, aos 81 minutos, e sem que nada o fizesse prever, a França chegou a um feliz segundo golo, para, depois, controlar sem problemas a vantagem até final.



Ainda hoje, o Peru e a Dinamarca disputam o outro encontro da primeira jornada do Grupo C, em Saransk.







Jogo na Arena Kazan.



França-Austrália, 2-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:

1-0, Antoine Griezmann, 58 minutos (grande penalidade).

1-1, Mile Jedinak, 62 (grande penalidade).

2-1, Paul Pogba, 81.



Equipas:





França

Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández, Kanté, Tolisso (Matuidi, 78), Pogba, Dembélé (Fékir, 70), Griezmann (Giroud, 70) e Mbappé.

Austrália

Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Irvine, 72), Kruse (Arzani, 84) e Nabbout (Juric, 64).

Selecionador: Didier Deschamps.Selecionador: Bert van Marwijk (holandês).Árbitro: Andrés Cunha (Uruguai).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leckie (13), Risdon (56), Tolisso (76) e Behich (87).Assistência: 41.279 espetadores.