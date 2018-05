Islândia não dispensa Sigurdsson e Gunnarsson

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Mai, 2018, 08:35 / atualizado em 12 Mai, 2018, 08:35 | Mundial 2018

Sigurdsson, jogador do Everton, da Inglaterra, está parado há dois meses, devido a uma lesão num joelho, mas conta estar recuperado a tempo de alinhar no Campeonato do Mundo, que se realiza na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho.



A recuperar de uma cirurgia a um joelho realizada em abril que o afastou da equipa do Cardiff nos últimos jogos do campeonato da segunda divisão inglesa, o capitão Aron Gunnarsson também está entre os eleitos do selecionador Heimir Hallgrimsson, que foi o primeiro a divulgar a lista de 23 jogadores para o Mundial.



Ao contrário dos seus compatriotas, Kolbeinn Sigthorsson, avançado do Nantes que foi uma das estrelas da seleção que chegou aos quartos de final do Euro2016, tem sido fustigado por lesões nos últimos dois anos e ficou na lista de 11 reservas nomeados pelo técnico.



Com cerca de 330 mil habitantes, a Islândia é o país menos populoso a qualificar-se para um campeonato do mundo de futebol. Na Rússia, integra o grupo D e estreia-se no dia 16 de junho frente à Argentina, antes de defrontar Nigéria e Croácia.

Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Hannes Thor Halldorsson (Randers/Din), Runar Alex Runarsson (Nordsjaelland/Din) e Frederik Schram (Roskilde/Din).



- Defesas: Kari Arnason (Aberdeen, Esc), Ari Freyr Skulason (Lokeren/Bel), Birkir Mar Saevarsson (Valur), Sverrir Ingi Ingason (Rostov/Rus), Hordur Magnusson (Bristol City/Ing), Holmar Orn Eyjolfsson (Levski Sofia/Bul) e Ragnar Sigurdsson (Rostov/Rus).



- Médios: Johann Berg Gudmundsson (Burnley/Ing), Birkir Bjarnason (Aston Villa/Ing), Arnor Ingvi Traustason (Malmo/Sue), Emil Hallfredsson (Udinese/Ita), Gylfi Sigurdsson (Everton/Ing), Olafur Ingi Skulason (Karabukspor/Tur), Rurik Gislason (Sandhausen/Ale), Samuel Fridjonsson (Valerenga/Nor) e Aron Gunnarsson (Cardiff City/Ing).





- Avançados: Alfred Finnbogason (Augsburgo/Ale), Bjorn Bergmann Sigurdarson (Rostov/Rus), Jon Dadi Bodvarsson (Reading/Ing) e Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven/Hol).