Mário Rui estreou-se e Raphael Guerreiro treinou à parte

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Mai, 2018, 11:42 / atualizado em 25 Mai, 2018, 11:42 | Mundial 2018

Na Cidade de Futebol, em Oeiras, o lateral esquerdo do Nápoles foi a grande novidade da sessão comandada por Fernando Santos, que, assim, passa a contar com 17 dos 23 jogadores convocados.



Contudo, no treino, o selecionador nacional trabalhou com apenas 16 jogadores sem limitações, já que Raphael Guerreiro subiu ao relvado, ao contrário do que sucedeu na véspera, devido a febre, mas apenas realizou corrida.



Além de Mário Rui, o selecionador teve à disposição os guarda-redes Beto e Anthony Lopes, os defesas Cédric, Bruno Alves, José Fonte, Rúben Dias, Pepe e Ricardo Pereira, os médios William Carvalho, Manuel Fernandes, João Mário, Adrien e Bernardo Silva e os avançados André Silva e Ricardo Quaresma.



Cristiano Ronaldo, que ainda vai disputar a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, continua ausente, assim como Rui Patrício, Bruno Fernandes, Gelson Martins, João Moutinho e Gonçalo Guedes.



Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os jogadores estiveram divididos em dois grupos e efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, com bola.



No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.