Mundial 2018 . Segue-se a seleção de Marrocos. O que esperar?

Inês Geraldo - RTP Comentários 19 Jun, 2018, 11:17 / atualizado em 19 Jun, 2018, 11:32 | Mundial 2018

Passaram vinte anos desde a última participação de Marrocos num Mundial. Foi em 1998, em França, e a equipa africana ficou-se pela fase de grupos. Em 2018, os Leões do Atlas estão de regresso e ficaram num grupo difícil.



Juntamente com Portugal e Espanha, Marrocos sonha ainda ser um obstáculo aos dois candidatos a passar a fase de grupos. No entanto, a primeira jornada não correu como esperado. Apesar de ter dominado boa parte do jogo frente ao Irão, um autogolo de Bouhaddouz ditou a derrota marroquina na primeira jornada.



Segue-se Portugal e Marrocos não é alheio a vencer à seleção portuguesa em Mundiais. Em 1986, no México, a seleção africana derrotou Portugal por 3-1 na fase de grupos. Qualificou-se para os oitavos de final e deixou a equipa das quinas pelo caminho. Experiência não falta a esta seleção treinada por Hervé Renard e por isso Fernando Santos tem de manter os seus jogadores concentrados.



Numa equipa que conta com o português Manuel da Costa, Marrocos tem um plantel com grande experiência europeia. A maior do seu onze inicial joga no velha continente e em equipas com grande representação em provas europeias.



O francês Hervé Renard é o timoneiro desta equipa e não é alheio ao sucesso no futebol africano. Depois de levar a bom porto tanto a Costa do Marfim como a Zâmbia na CAN, tornando-se campeão do continente africano, Renard qualificou esta seleção de Marrocos com um registo imaculado.



Sem derrotas, com três vitórias e três empates e sem qualquer golo sofrido. Depois do empate frente à Espanha, Portugal não pode baixar a guarda. A seleção portuguesa é claramente favorita mas terá de o provar dentro das quatro linhas.