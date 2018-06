Mundial. Portugal vai defrontar a Espanha. Como joga esta seleção?

Inês Geraldo - RTP Comentários 15 Jun, 2018, 12:27 | Mundial 2018

Um sucesso planetário que começou há dez anos. Jogava-se o Euro 2008 e a Espanha, liderada por Luís Aragonés, mostrava-se ao mundo com um futebol atrativo e espetacular, baseado na equipa sensação do Barcelona criada por Pep Guardiola, inspirado pelos ideais do futebol total de Johan Cruyff.



Seguiu-se um título inédito em 2010, na África do Sul, com a conquista do Mundial, com um golo solitário de Iniesta frente à Holanda e a renovação do título europeu em 2012, deixando para trás Portugal nas grandes penalidades e goleando a Itália, na final, por 4-0.



Seguiu-se um Mundial francamente mau para a seleção espanhola em 2014, sendo eliminada logo na fase de grupos, com duas derrotas (Holanda e Chile) e um triunfo sobre a Austrália.



O Euro 2016 também não se afigurou fácil para a equipa espanhola que foi eliminada nos oitavos de final da prova, pela Itália.



Del Bosque saiu de cena após o campeonato da Europa e chegou Julen Lopetegui. Conhecido em Portugal por ter treinado o FC Porto, o selecionador espanhol foi o escolhido para o lugar deixado vago na seleção espanhola, conhecendo o sabor da vitória com as seleções sub-19 e sub-21 de Espanha.



Lopetegui trouxe uma lufada de ar fresco à Espanha. Vinte partidas disputadas e nenhuma derrota por contar. Catorze vitórias e seis empates, qualificação para o Mundial garantida e estatuto de favorita a vencer a prova na Rússia.





Escudado numa velha guarda que sabe o que é ser campeão mundial, como Sergio Ramos, Gerad Piqué, Andrés Iniesta, Sergio Busquets ou David Silva, Lopetegui soube conjugar a experiência com a rebeldia de uma nova geração que desponta no país vizinho.





Figuras principais





A baliza está definitivamente entregue a David De Gea, considerado um dos melhores guarda-redes da Premier League. E para além do dinamismo dado nas alas por Carvajal e Jordi Alba (e até mesmo Azpilicueta), Fernando Hierro (que sucedeu a Lopetegui dois dias antes de iniciar-se o Mundial) conta ainda com o virtuosismo de Isco e Asensio e a capacidade de trabalho para a equipa de Koke e Thiago Alcântara.A frente de ataque está entregue a Diego Costa, uma das escolhas mais regulares de Lopetegui, e agora Hierro, que menos consenso recolhe nesta equipa espanhola. A substituir o avançado naturalizado está Rodrigo, jogador do Valencia, antigo Benfica.Espanha é uma das seleções que não pode queixar-se da falta de abundância de jogadores por cada setor da equipa. Por isso, esta equipa do país vizinho não conta apenas com uma figura principal.O grande destaque desta equipa vai para Sergio Ramos e Andrés Iniesta, sem colocar de parte a importância de Piqué, David Silva e Isco.O capitão do Real Madrid é também capitão da seleção espanhola. Sergio Ramos é já uma instituição de, tendo estado presente nos triunfos de 2008, 2010 e 2012. Sobejamente conhecido, Sergio Ramos é um jogador agressivo tanto a defender como a atacar.No ataque, perfila-se com um trunfo para os espanhóis, devido ao jogo de cabeça e a capacidade que tem para marcar golos decisivos em finais.Iniesta é o mago da equipa espanhola nos últimos tempos. Nos anos dourados de Espanha, Iniesta teve a seu lado Busquets e Xavi Hernández e fez fluir o jogo espanhol de forma impressionante. Dotado de uma visão estratosférica que coloca a bola em qualquer colega, Iniesta é também dotado de uma grande técnica, que o permite ultrapassar adversários com facilidade.Ainda escudado por Busquets, Iniesta tem 34 anos e mostra-se mais experiente. Com a ajuda de Koke ou Thiago Alcantara no meio-campo, o médio que agora vai representar o Vissel Kobe, do Japão, continua a ser a ameaça mais perigosa para as hostes portuguesas.