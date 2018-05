Mundial2018: Argentina goleia Haiti, com `hat-trick` e assistência de Messi

Lusa Comentários 30 Mai, 2018, 09:21 | Mundial 2018

O jogador do FC Barcelona inaugurou o marcador aos 17 minutos, de grande penalidade, apontou o segundo golo aos 58, na recarga a uma defesa de Johnny Placide a um cabeceamento de Giovani Lo Celso, e marcou o terceiro aos 66, servido por Cristian Pavón.



Aos 69 minutos, Messi completou a exibição com a assistência para Sergio 'kun' Agüero, que começou no banco, marcar o quarto golo, para satisfação do público que lutou o La Bombonera.



O 'capitão' soma agora 64 golos em 124 jogos pela Argentina, ao serviço da qual concretizou o sexto 'hat-trick', sete meses e 19 dias depois do quinto, no Equador (3-1), que valeu um sofrido apuramento dos campeões de 1978 e 1986 para o Mundial2018.



Na formação da casa, o benfiquista Salvio jogou os 90 minutos, como lateral direito, enquanto o sportinguista Acuña começou no banco, mas entrou aos 71, para o lugar de Nicolas Tagliafico, posicionando-se como defesa esquerdo.



O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, com os vice-campeões Mundiais em título integrados no Grupo D, juntamente com Croácia, Islândia e Nigéria.