Mundial2018: Cristiano Ronaldo tenta ser primeiro `Bola de Ouro` campeão

Lusa Comentários 31 Mai, 2018, 10:34 / atualizado em 31 Mai, 2018, 10:34 | Mundial 2018

A exemplo do que sucedeu há quatro anos, no Brasil, o jogador do Real Madrid chega à Rússia como detentor do prémio de melhor jogador do mundo, já que em 2017 ganhou o troféu da FIFA e a 'Bola de Ouro' do France Football, 'instituições' que voltaram a atribuir separadamente os troféus.



Em 2014, as coisas não correram bem a Cristiano Ronaldo e a Portugal, com uma eliminação prematura na primeira fase, depois de um 0-4 com a Alemanha, um 2-2 face aos Estados Unidos e, a acabar, um insuficiente 2-1 ao Gana.



O 'capitão' luso, longe da melhor forma física, apenas apontou um tento, aos africanos, e entrou, assim, para a história como o pior 'Bola de Ouro' de sempre em Mundiais, pois nenhum havia 'tombado' na fase inicial.



Antes de Cristiano Ronaldo, o pior registo pertencia ao avançado Marco van Basten, que, em 1990, caiu nos oitavos de final, com a sua Holanda, derrotada por 2-1 pela RFA, que viria a sagrar-se campeã mundial, em Itália.



Dos restantes 10 detentores do prémio que participaram na fase final -- três não estiveram lá -, cinco foram finalistas vencidos, dois ficaram no terceiro lugar e três caíram nos quartos de final.



O 'Bola de Ouro' nunca venceu o Mundial, mas um conseguiu um troféu, o de melhor marcador: o 'rei' Eusébio da Silva Ferreira 'coroou-se' em 1966, com nove golos, em seis jogos.



Em Inglaterra, o 'Pantera Negra', 'Bola de Ouro' em 1965, levou Portugal até às meias-finais, fase em que os 'magriços' caíram, derrotados pela anfitriã Inglaterra (1-2). Acabariam no terceiro posto, após um 2-1 à União Soviética.



Eusébio foi o primeiro detentor do prémio a jogar um Mundial, pois Alfredo Di Stefano (vencedor em 1957) e Omar Sivori (61) falharam as edições de 1958 e 62, respetivamente. O dinamarquês Allan Simonsen (77) também não jogaria em 1978.



Depois do 'rei', cinco detentores da 'Bola de Ouro' fizeram melhor, ao chegarem à final do Mundial, mas todos tiveram a mesma sorte: o desaire no jogo do título.



O primeiro foi o italiano Gianni Rivera, derrotado em 1970 pelo Brasil, no 'tri' de Pelé, e o segundo o 'mago' holandês Johan Cruyff, brilhante em 1974, ao comando da 'laranja mecânica', que só caiu perante a anfitriã RFA.



Em 1982, foi a vez do alemão Karl-Heinz Rummenigge, o segundo melhor marcador da edição espanhola, com cinco golos, mas nenhum deles na final, que a RFA perdeu, por 3-1, perante a Itália, de Paolo Rossi.



O detentor que esteve mais perto do cetro foi Roberto Baggio, já que, na final de 2014, a Itália chegou empatada a zero com o Brasil ao final dos 120 minutos. Decidiram os penáltis e Baggio, autor de cinco golos, foi um dos que falhou.



Na edição seguinte, o brasileiro Ronaldo, o 'fenómeno', também chegou à final, mas não a disputou nas melhores condições -- esteve mesmo para não jogar -- e o Brasil pagou-o com uma derrota por 3-0 face à anfitriã França.



Como Eusébio, em 1966, o francês Michel Platini foi terceiro em 1986. A França ainda eliminou a Itália e o Brasil, mas acabou derrotada pela RFA nas 'meias', para selar, em seguida, o terceiro posto face à Bélgica.



Depois do ex-presidente da UEFA, Marco van Basten ficou em 'branco' no Mundial de 1990, no qual a Holanda, então campeã europeia em título, não passou dos oitavos de final.



Quanto aos três detentores seguintes, ficaram-se todos pelos quartos de final, o inglês Michael Owen, em 2002, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, em 2006, e o argentino Lionel Messi, em 2010.



Em 2014, Cristiano Ronaldo marcou um golo, ao contrário de Ronaldinho e Messi, mas saiu mais cedo do que qualquer outro detentor da 'Bola de Ouro'. Na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, tem uma segunda oportunidade.







- Os detentores da 'Bola de Ouro' no Mundial:



AnoJogadorMundialResultado



1957Alfredo Di Stefano, Arg (Real Madrid)1958Não participou



1961Omar Sivori, Ita (Juventus)1962Não participou



1965Eusébio, Por (Benfica)19663.º lugar (melhor marcador, 9 golos)



1969Gianni Rivera, Ita (AC Milan)19702.º lugar (2 golos)



1973Johan Cruyff, Hol (FC Barcelona)19742.º lugar (3 golos)



1977Allan Simonsen, Din (Borussia Mönchengladbach)1978Não participou



1981Karl-Heinz Rummenigge, RFA (Bayern)19822.º lugar (2.º melhor marcador, 5 golos)



1985Michele Platini, Fra (Juventus)19863.º lugar (2 golos)



1989Marco van Basten, Hol (AC Milan)1990Oitavos



1993Roberto Baggio, Ita (Itália)19942.º lugar (5 golos)



1997Ronaldo, Bra (Inter de Milão)19982.º lugar (4 golos)



2001Michael Owen, Ing (Liverpool)2002Quartos (2 golos)



2005Ronaldinho Gaúcho, Bra (FC Barcelona)2006Quartos



2009Lionel Messi, Arg (FC Barcelona)2010Quartos



2013Cristiano Ronaldo, Por (Real Madrid)2014Primeira fase (1 golo)



2017Cristiano Ronaldo, Por (Real Madrid)2018?