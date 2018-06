Mundial2018: Hierro elogia Irão, que "sofre poucos golos e tem ideias claras"

Lusa Comentários 19 Jun, 2018, 19:15 | Mundial 2018

Em Kazan, onde quarta-feira se joga o Irão-Espanha, da segunda jornada do Grupo B do Mundial2018, que está a decorrer na Rússia, Hierro anteviu "dificuldades" para o seu 'onze', depois do empate a três golos com Portuga, na estreia.



"O Irão é uma equipa sólida, defensiva e ofensivamente, com conceitos e ideias claras. Sofre pouco (golos), está muito bem preparado e é aguerrido, poderoso a nível físico", analisou o técnico, há uma semana no cargo, após Julen Lopetegui ter sido dispensado, em vésperas do arranque da prova.



Na conferência de imprensa realiza no Arena de Kazan, Hierro frisou que não espera quaisquer facilidades: "Vão-nos colocar muitas dificuldades. Vimos como foi com Marrocos (vitória do Irão por 1-0), sabemos que têm as ideias muito claras.



Fernando Hierro não poupou, também, elogios para o selecionador do Irão, o português Carlos Queiroz, pela experiência e trabalho ao comando da equipa.



"Conhecemo-lo bem, há muito tempo. É um homem com quem dá gosto falar de futebol. Já leva anos a fazer um trabalho fantástico como selecionador e tem grande experiência, em clubes como o Manchester United e o Real Madrid", lembrou



Confrontado com a necessidade de a Espanha ganhar, Hierro pede que se esqueça o acontecido na estreia, no empate a três face à formação das 'quinas'.



"Temos de esquecer Portugal. A seleção teve boas sensações, mas já é o segundo jogo do grupo, um jogo perigoso, e não podemos viver do que fizemos, sem bem que fiquem boas sensações pelo que fizemos de bom", acrescentou.



"Estamos numa mini-fase complexa de três jogos e estes três pontos são importantes. Sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, um jogo duro e um rival complexo, mas temos confiança em fazer bem as coisas", finalizou.



O jogo entre a Espanha e o Irão, da segunda jornada do Grupo B, realiza-se quarta-feira, em Kazan, a partir das 21:00 locais (19:00 Lisboa). Portugal e Marrocos jogam mais cedo, às 15:00 (13:00), no Estádio Luzhniki, em Moscovo.