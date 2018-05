Mundial2018. Klose e Alemanha lideram lista dos golos

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Mai, 2018, 08:17 / atualizado em 23 Mai, 2018, 08:17 | Mundial 2018

Autor de 71 tentos em 127 jogos pela "Mannschaft", Klose é o segundo germânico a liderar a lista, depois de Gerd Müller, que apontou 14 golos e liderou de 1974 a 2006, altura em que foi ultrapassado por Ronaldo, que conseguiu 15.



Natural de Opole, na Polónia, o avançado que passou por Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Munique ou Lazio apontou cinco tentos em 2002, outros tantos em 2006, quatro em 2010 e dois em 2014, face ao Gana e, depois, com o Brasil.



Desta forma, Klose destronou Ronaldo, que faturou quatro vezes em 1998, oito em 2002, incluindo um "bis" na final com a Alemanha (2-0), e três em 2006.



O último lugar do pódio pertence a Gerd Müller, que apontou 10 em 1970, sagrando-se melhor marcador, e quatro em 1974, um deles na final com a Holanda (2-1), de Johan Cruyff, no Olímpico de Munique.



A completar o "top 5", surgem o francês Just Fontainte, que apontou os seus 13 golos em 1958, recorde "impossível" de bater, e o "rei" Pelé, tricampeão pelo Brasil, que marcou seis em 1958, um em 1962, outro em 1966 e quatro em 1970, para um total de 12.



Nos lugares imediatos, com 11 golos, estão o húngaro Sandro Kocsis, que apontou todos em 1954, e o alemão Jürgen Klinsmann, autor de três em 1990, cinco em 1994 e três em 1998.



Com 10 golos, segue-se um sexteto, que inclui germânico Helmut Rahn (1954 e 1958), o peruano e ex-portista Teofilo Cubillas (70 e 78), o polaco Grzegorz Lato (74, 78 e 82), o inglês Gary Lineker (86 e 90), o argentino Gabriel Batistuta (94, 98 e 2002) e o alemão Thomas Müller (2010 e 2014), a única ameaça aos primeiros.



Messi e Ronaldo muito longe







Alemanha lidera por equipas



No total, em 20 edições do Mundial, marcaram-se 2.379 tentos, em 836 jogos, o que perfaz uma média de 2,85 golos por encontro, dos 2,21 de Itália, em 1990, aos 5,38 de 1954.





Por seu lado, o argentino Lionel Messi (um golo em 2006 e quatro em 2014, para um total de cinco) e o português Cristiano Ronaldo (um em 2006, um em 2010 e um em 2014, para um total de três) estão muito longe do topo da lista.Como Messi na Argentina, Ronaldo não é, sequer, o melhor marcador do seu país, já que a tabela lusa é liderada de forma destacada pelo "rei" Eusébio, que segue no 14.º posto da geral, com os nove tentos de 1966, edição em que foi o melhor marcador.Na história dos golos, também figurará para sempre o francês Lucient Laurent, que marcou o primeiro golo da história, a 13 de julho de 1930, no embate inaugural da prova realizada no Uruguai, entre a França e o México (4-1).Muitos outros golos entraram na lenda, como o do inglês Geoff Hurst, que não terá entrado, na final de 1966 ou os dois, um com a "mão de Deus" e outro após fintar mais de meia equipa inglesa, do argentino Diego Armando Maradona no jogo com a Inglaterra dos "oitavos" da segunda edição realizada no México, em 1986.Em termos coletivos, a Alemanha desalojou o Brasil da liderança, graças ao 7-1 com que humilhou os anfitriões do Mundial de 2014, nas meias-finais, somando agora 224 golos, contra 221 dos "canarinhos", líderes antes do jogo do Mineirão.A Argentina, derrotada na última final pelos germânicos, no prolongamento, ascendeu, por seu lado, ao último lugar do pódio, com 131 golos, destronando a Itália, que soma 128 e é a grande ausente da edição de 2018, marcada para a Rússia.