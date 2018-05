Neymar lidera lista de convocados do Brasil para o Mundial

Lusa Comentários 16 Mai, 2018, 12:27 | Mundial 2018

A lista, anunciada esta segunda-feira por Tite, inclui o defesa-central, com duas internacionalizações, que começou a carreira sénior em Portugal, primeiro no Desportivo de Chaves e depois no Vitória de Guimarães, antes de sair para o Colónia, na Alemanha, representando atualmente o Grémio.



O ‘astro’ Neymar, que se lesionou no pé direito e tem estado fora de ação há vários meses, é a figura de proa da lista brasileira, que conta com vários nomes que já passaram pelo futebol português, como o guarda-redes ex-Benfica Ederson e o defesa ex-FC Porto Danilo, ambos atualmente no campeão inglês Manchester City.



O médio ex-FC Porto Casemiro, do Real Madrid, está entre os eleitos, assim como a dupla Fred e Taison, do Shakhtar Donetsk, clube treinado por Paulo Fonseca, que no domingo se sagrou bicampeão ucraniano.



Ao lado da lista final, hoje divulgada, a Confederação de Futebol do Brasil (CBF) enviou um segundo documento com 12 jogadores incluídos como reservas, no caso de algum dos 23 nomes principais se lesionar antes do início de junho.



Entre as ausências, nota para Dani Alves, que se lesionou, e o ex-FC Porto Alex Sandro, agora na Juventus, este último por opção, além de outros 'selecionáveis', como o avançado da Real Sociedad Willian José ou Anderson Talisca, emprestado pelo Benfica ao Besiktas.



A seleção brasileira vai preparar o Mundial em casa antes de partir para Inglaterra, onde vai defrontar a Croácia em Liverpool em 03 de junho, antes de visitar Viena para defrontar a Áustria no dia 10.



No Mundial2018, o Brasil está integrado no grupo E, com Suíça, Sérvia e Costa Rica, e procura conquistar o torneio pela sexta vez, depois de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.



Lista de 23 convocados:



- Guarda-redes: Alisson (Roma/Ita), Ederson (Manchester City/Ing) e Cássio (Corinthians)



- Defesas: Marcelo (Real Madrid/Esp), Fágner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid/Esp), Danilo (Manchester City/Ing), Marquinhos (Paris Saint-Germain/Fra), Miranda (Inter de Milão/Ita), Thiago Silva (Paris Saint-Germain/Fra) e Geromel (Grémio)



- Médios: Casemiro (Real Madrid/Esp), Paulinho (FC Barcelona/Esp), Fernandinho (Manchester City/Ing), Fred (Shakhtar Donetsk/Ucr), Renato Augusto (Beijing Guoan/Chi), Philippe Coutinho (FC Barcelona/Esp) e Willian (Chelsea/Ing)



- Avançados: Neymar (Paris Saint-Germain/Fra), Douglas Costa (Juventus/Ita), Taison (Shakhtar Donetsk/Ucr), Gabriel Jesus (Manchester City/Ing) e Roberto Firmino (Liverpool/Ing)