Portugal entra em campo no Mundial frente à Espanha

Portugal e Espanha vão defrontar-se pela 36ª vez na história. Nos últimos seis jogos, há a registar duas vitórias para cada equipa e dois empates.





Nos últimos quatro confrontos com Portugal a Espanha conseguiu apenas marcar um golo. Mas o último jogo oficial não foi positivo para Portugal. Foi no Euro 2012, quando nas meias-finais do Europeu houve empate a zero e a Espanha passou à final através do desempate por penáltis.





Em 35 jogos, a Espanha consegiu 16 vitórias, Portugal seis. E empataram por 13 vezes.







Portugal:





- Vai para a sua 7ª participação

- Esta é a 5ª participação consecutiva

- Pela 1ª vez na história consegue presença em 5 mundiais consecutivos (2002 a 2018)

- Sempre que o Mundial foi no continente europeu, Portugal chegou às meias-finais

- Vai ser o 27.º jogo em Mundiais (Somam 43 golos)

- A última vitória em Mundiais foi na fase grupos de 2014 frente ao Gana (2-1). O último empate foi frente aos Estados Unidos na fase grupos 2014 (2-2). E a última derrota foi frente à Alemanha na fase de grupos de 2014 (0-4).

- Nos últimos 3 jogos em Mundiais, Portugal teve os 3 resultados possíveis

- Nos últimos 3 jogos particulares, 2 empates e 1 vitória



Espanha:



- Vai para a sua 15ª participação

- Vai para a sua 11ª presença consecutiva

- É atualmente a 4ª selecção que há mais tempo não falha um mundial

- Desiludiram no último Mundial, pois como campeões do Mundo foram eliminados logo na fase de grupos

- Vai ser o 60.º jogo em Mundiais (somam 92 golos)

- A última vitória em Mundiais foi na fase grupos de 2014 frente à Austrália (3-0). O último empate foi frente à Coreia do Sul nos 4.ºs final em 2002 (0-0). E a última derrota foi frente ao Chile na fase de grupos de 2014 (0-2)

- Nos últimos 14 jogos do Mundial nunca empataram: 10 vitórias e 4 derrotas

- Vêm atualmente de 20 jogos sem derrotas. Última derrota foi nos 8.ºs final do Euro 2016 frente à Itália. Desde então, nunca mais perderam um jogo. São dois anos sem perder



Notas finais:



- Ronaldo poderá igualar o recorde de outros três jogadores, ao marcar em quatro mundiais consecutivos

- Vai ser o 4.º Mundial para Ronaldo, o jogador português com mais mundiais na história da seleção



