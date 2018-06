Portugal na máxima força para jogo com Marrocos

RTP Comentários 20 Jun, 2018, 08:16 / atualizado em 20 Jun, 2018, 08:21 | Mundial 2018

Portugal jogou até agora uma vez com Marrocos. No México 86. E perdeu. | Reuters

Portugal e Marrocos vão defrontar-se pela segunda vez na história, curiosamente, a segunda vez em Mundiais. As duas equipas nunca jogaram em particulares.





E a verdade é que o saldo é positivo para a seleção de Marrocos, que venceu o jogo no campeonato do Mundo do México, por 3-1. Nesse dia, Abderrazad Khairi e Krimau marcaram os golos de Marrocos. Diamantino marcou o golo de Portugal.





Mas a história agora é outra. E em campo está Cristiano Ronaldo.





Mas vamos aos números das duas seleções em Mundiais.



Portugal:



- Esta é a sua 7ª participação, 5ª participação consecutiva

- Pela 1ª vez na história conseguem presença em 5 mundiais consecutivos (2002 a 2018)

- Sempre que o Mundial é no continente europeu, Portugal chega às meias finais

- Vai ser o 28.º jogo em Mundiais. A Seleção Nacional soma 46 golos

- A última vitória em Mundiais foi na fase grupos de 2014 frente ao Gana (2-1)

- Último empate foi frente à Espanha na fase grupos 2018 (3-3)

- Última derrota foi frente à Alemanha na fase de grupos de 2014 (0-4)

- Portugal não perde há 4 jogos (3 empates e 1 derrota)

- Nunca perdeu um jogo do Mundial quando marca primeiro no encontro

- Nos últimos 10 jogos em fases finais de europeus e mundiais, nunca perdeu. 10 jogos - 4 vitórias e 6 empates



Marrocos:



- Esta é a sua 5ª participação

- Regressam ao Mundial 20 anos depois

- É a terceira equipa que há mais tempo não estava num Mundial (tirando os estreantes)

- Última presença tinha sido em 1998

- Vai ser o 15.º jogo em Mundiais (somam 12 golos)

- Têm mais jogos (14) do que golos (12)

- Última vitória em Mundiais foi frente à Escócia na fase de grupos 1998 (3-0)

- Último empate foi frente à Noruega na fase de grupos em 1999 (2-2)

- Última derrota foi frente ao Irão na fase de grupos de 2018 (0-1)

- Salaheddine Bassi fez o último golo em Mundiais para Marrocos (no 3-0 frente à Escócia em 1998)

- Últimos 4 jogos em Mundiais: 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas

- Apenas somam duas vitórias em Mundiais, frente à Escócia e em 1986 frente a Portugal

- Em quatro Mundiais passaram aos 8ºs final por uma vez, em 1986, à conta de…Portugal

- Depois de 18 jogos sem perder (2017 e 2018) perderam no último jogo frente ao Irão.



Nota final:



Ronaldo continua como melhor marcador deste mundial (3 golos)