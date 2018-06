Portugal respira fundo a pensar no Uruguai

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jun, 2018, 09:00 / atualizado em 26 Jun, 2018, 09:00 | Mundial 2018

A seleção nacional viajou de Saransk para Kratovo (local de estágio na Rússia) mal terminou o jogo com o Irão, num voo que demorou uma hora.



A equipa das quinas não terá direito a folgas e começará de imediato a preparar o encontro com a seleção sul-americana.



A sessão de trabalho desta terça-feira está marcada para as 15h30, hora de Lisboa.



Uma primeira abordagem ao jogo Portugal-Uruguai os portugueses mostram-se cautelosos.



Para o treinador Fernando Santos a equipa uruguaia tem qualidade com jogadores que atuam na Europa mas os portugueses têm as suas armas e tentarão vencer.





O médio João Moutinho reconhece que a equipa sul-americana luta bastante mas diz que a formação lusa tem capacidade para vencer.Também o herói do jogo com os iranianos Ricardo Quaresma apesar de estar consciente das dificuldades que a equipa lusa irá encontrar só pensa em recuperar bem até ao próximo sábado.Uruguai equipa compactaOs “charruas”, como são conhecidos os uruguaios, venceram os três jogos do seu grupo ao Egito (1-0), Arábia Saudita (1-0) e Rússia (3-0).Dado a ter em conta, os cinco golos marcados pelo adversário da equipa das quinas que tiveram origem em lances de bola parada e nenhum sofrido.Os pontos fortes do “onze” uruguaio são a defesa onde pontificam Godin e Gimenez, Lucas Torreira e Bentancur no meio-campo e a dupla de ataque Cavani e Luis Suárez.Portugal jogou duas vezes com o Uruguai. Venceu um particular em 1966 (3-0) e empatou no Mundialito de 1972 (1-1):