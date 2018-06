Rússia - Egito, siga o jogo em direto

RTP Comentários 19 Jun, 2018, 17:59 / atualizado em 19 Jun, 2018, 17:59 | Mundial 2018





Rússia – Egito (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 1ª vez na história (!)

- Encontro inédito



Em Mundiais:



Rússia:



- É a sua 4ª participação

- Pela 1ª vez na história conseguem presença em dois mundiais consecutivos (2014 e 2016)

- Nunca passaram da fase de grupos.

- Apenas 1 selecção na História (das selecções organizadoras) não passou à fase a eliminar, foi a África do Sul em 2010.

- Vai ser o 11º jogo em Mundiais. (Somam 19 golos)

- Hoje podem chegar aos 20 golos em Mundiais.



- Última vitória da Rússia em Mundiais foi frente à Arábia Saudita na fase grupos de 2018 (5-0), último empate foi frente à Argélia na fase grupos 2014 (1-1) e última derrota foi frente à Bélgica na fase de grupos de 2014 (0-1).



- Depois de 5 jogos sem vencer em Mundiais, regressaram aos triunfos na 1ª jornada deste Mundial.

- Quebraram uma série de 7 jogos consecutivos sem vencer, em 2017 e 2018.







Egito:



- Esta é a sua 3ª participação

- Regressam ao Mundial 28 anos depois.

- É a segunda equipa que há mais tempo não estava num Mundial (tirando os estreantes)

- Última presença tinha sido em 1990

- NUNCA venceram um jogo num Mundial

- Vai ser o 6º jogo em Mundiais. (Somam 3 golos)

- Mais jogos do que golos.



- NUNCA venceram em Mundiais, último empate foi frente à Rep. Irlanda na fase de grupos em 1990 (0-0) e última derrota foi frente ao Uruguai na fase de grupos de 2018 (0-1).



- Abdelghani (ex Beira Mar) fez o último golo em Mundiais para o Egito (no 1-1 frente à Holanda em 1990)



- Vêm de 6 jogos sem vencer actualmente (2018)



NOTAS:



- Se a Rússia vencer hoje, e o Uruguai pontuar amanhã, a Rússia garante amanhã a presença nos 8ºs final, e o Egito está automaticamente fora do Mundial.



- Essam El-Hadary pode, se jogar, tornar-se no jogador mais velho de sempre a jogar um Mundial de Futebol, aos 45 anos. Pode ultrapassar o colombiano Mondragón (43 anos).



- Apenas 4 jogadores bisaram na 1ª jornada (1 fez Hat Trick), um deles foi russo, Denis Cheryshev.



- São 9 as selecções que ainda anão marcaram neste Mundial, o Egito é uma delas.