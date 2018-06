Sérvia - Brasil. Acompanhe aqui o jogo

RTP Comentários 27 Jun, 2018, 18:00 / atualizado em 27 Jun, 2018, 19:35 | Mundial 2018



Pode seguir o jogo aqui, num live com estatísticas e tempo real , e ouvir o relato da rádio Mundial.





Brasil - Sérvia (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 2ª vez na história (!)

- Pela 1ª vez se defrontam em Mundiais.

- 1 jogo – 1 vitória para o Brasil





Em Mundiais:



BRASIL:



- Esta é a sua 21ª participação

- TOTALISTA

- Única selecção que esteve em TODOS os mundiais

- Campeões Mundiais em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

- Já não são campeões mundiais há 16 anos.



- Última vitória foi frente à Costa Rica na FG de 2018 (2-0),

- Último empate foi frente à Suíça na FG em 2018 (1-1)

- Última derrota foi frente à Holanda no jogo de 3º e 4º em 2014 (0-3).



- Últimos 4 jogos em Mundiais, 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate, 4 golos marcados e … 11 golos sofridos) (!!)

- Vão hoje fazer o seu 107º jogo em Mundiais

- Somam 224 golos em mundiais.

- Curiosamente, e com menos duas participações, a Alemanha tem mais dois jogos e mais 2 golos.



- Actualmente vem de 13 jogos sem perder (2017 e 2018)



SÉRVIA:



- Esta é a sua 2ª participação

- Estrearam-se em 2010, e falharam em 2014

- Vai ser o 6º jogo em Mundiais. (Somam 4 golos)

- Mais jogos (5) do que golos (4).

- No Mundial de estreia (2010) somaram 1 vitória e 2 derrotas.



- Última vitória foi frente à Costa Rica na FG em 2018 (1-0)

- Última derrota foi frente à Suiça na FG de 2018 (1-2).

- NUNCA empataram.



- Apenas somam 4 golos em Mundiais, Milan Jovanovic marcou na vitória frente à Alemanha, Marko Pantelic marcou na derrota frente à Austrália e já neste mundial Kolarov marcou frente à Costa Rica e Mitrovic frente à Suiça.

- NUNCA a Sérvia marcou 2 golos num jogo de Mundiais



- Últimos 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas (em 2018)



NOTAS:



- Ao Brasil basta 1 empate para se qualificar.

- À Sérvia “basta” vencer para se qualificar.

- Segunda participação dos sérvios em Mundiais de futebol, Nunca empataram



- Brasil tem 224 golos marcados em Mundiais. Com a Alemanha de fora (226 golos), a selecção brasileira poderá atingir o topo no que aos golos marcados diz respeito.