Uruguai - França. Siga em direto

RTP Comentários 06 Jul, 2018, 14:31 / atualizado em 06 Jul, 2018, 15:40 | Mundial 2018









Vão defrontar-se pela 4ª vez em Mundiais, a França NUNCA venceu o Uruguai (!)



França - Uruguai (Antevisão)



CONFRONTO entre campeões do Mundo. Uruguai (1930 e 1950) e França (1998)

- Uruguai – Depois de ter vencido o campeão europeu, vem aí o vice-campeão europeu.

- Vão defrontar-se pela 8ª vez na história (!), e …

- …a 4ª (!) em Mundiais (!)

- As 3 vezes em Mundiais foram em 1966, 2002 e 2010.

- A França NUNCA venceu o Uruguai em Mundiais, e apenas marcou 1 golo.

- No total - 7 jogos – 2 vitórias para o Uruguai, 1 para a França, 4 empates.

- Última e única vitória da França frente ao Uruguai foi num amigável em 1985.

- Últimos 5 jogos da França frente ao Uruguai … ZERO GOLOS marcados!!





Em Mundiais:



FRANÇA:



- Esta é a sua 15ª participação

- A sua 6ª participação consecutiva.

- Depois de terem falhado o Mundial 1994, organizaram em 1998, e NUNCA mais falharam um MUNDIAL.

- Campeões Mundiais em 1998

- Actuais vice campeões europeus



- Última vitória foi frente à Argentina nos 8ºs em 2018 (4-3),

- Último empate foi frente à Dinamarca na FG em 2018 (0-0)

- Última derrota foi frente à Alemanha nos 4ºs final de 2014 (0-1).



- Neste Mundial: 4 jogos – 3 vitórias e 1 empate, 7GM – 4 GS

- Vão hoje fazer o seu 64º jogo em Mundiais

- Somam 113 golos em mundiais.



- Actualmente vêm de 7 jogos sem perder (2018)



URUGUAI:



- Esta é a sua 13ª participação

- A 3ª participação consecutiva

- Campeões Mundiais em 1930 e 1950



- Última vitória foi frente a Portugal nos 8ºs de 2018 (2-1),

- Último empate foi frente ao Gana nos 4ºs final de 2010 (1-1)

- Última derrota foi frente à Colômbia nos 8ºs final de 2014 (0-1).



- Neste Mundial: 4 Jogos – 4 vitórias, 7GM - 1GS



- Vai ser o 56º jogo em Mundiais.

- Somam 87 golos em Mundiais.

- Últimos 10 jogos em Mundiais, 6 vitórias e 4 derrotas



- Vêm de 7 vitórias consecutivas actualmente (em 2018)







No Mundial 2014:



- França – Eliminada nos 4ºs final pela Alemanha (0-1)

- Uruguai – Eliminado nos 8ºs final pela Colômbia (0-2)





Nos 4ºs final:



- França – 8ª vez presente nesta fase da prova, a 2ª consecutiva (a 6ª vez nas últimas 8 participações) (ficaram de fora dos 4ºs apenas em 2002 e 2010)



- Uruguai – 7ª vez presente nesta fase da prova (2ª vez nas últimas 3 participações, em 2010 e 2018)





NOTAS:



- França – A última vez que chegaram às Meias-finais foi em 2006

- Uruguai – A última vez que chegaram às Meias-Finais foi em 2010.



- Uruguai – Foi a 5ª selecção da História dos Mundiais a terminar a fase de grupos com 9 pontos (e zero golos sofridos). Sucedem à Holanda (1974), Brasil (1986), Itália (1990) e Argentina (1998). Curiosamente, nenhuma delas se sagrou campeã Mundial.



- Uruguai em Mundiais na Europa, só por uma vez chegaram às meias finais (1954).