Alemanha e Países Baixos com bilhete para o Mundial

(O neerlandês Xavi Simons - Foto Reuters)





Com Jakub Kiwior, do FC Porto, nas escolhas iniciais, a Polónia selou o triunfo na ponta final por Piotr Zielinski - após Irvin Cardona e Teddy Teuma, de penálti, terem respondido aos golos de Robert Lewandowski e Pawel Wszolek -, e atingiu os 17 pontos, a três dos Países Baixos, mas distante de Finlândia, com 10, Malta, com cinco, e Lituânia, com três.





(Com Lusa)

Em Leipzig, os germânicos isolaram-se na primeira posição do Grupo A, única de acesso direto, com uma goleada à Eslováquia (6-0), que até tinha batido a ‘mannschaft’ na ronda inaugural e necessitava de ganhar para fugir ao segundo lugar, de entrada nos play-offs.Nick Woltemade, aos 18 minutos, Serge Gnabry, aos 29, Leroy Sané, aos 36 e 41, e os recém-entrados Ridle Baku, aos 67, e Assan Ouédraogo, na primeira internacionalização, aos 79, expressaram a superioridade da campeã do mundo em 1954, 1974, 1990 e 2014, a caminho da 21.ª presença, e 19.ª seguida, na principal prova internacional de seleções.Os germânicos continuam ao lado de Portugal e França como totalistas de participações em Europeus e Mundiais no século XXI - a campeã europeia Espanha deverá continuar nessa tendência na terça-feira, quando receber a Turquia, no encerramento da ‘poule’ E.A Alemanha terminou com 15 pontos, três acima da Eslováquia, cujo futuro será decidido em março de 2026, a exemplo da Irlanda do Norte, terceira, com nove, após ter triunfado na receção ao Luxemburgo (1-0), último, sem pontos, que contou com Leandro Barreiro, do Benfica, a titular e viu Tomás Cruz, da equipa B ‘encarnada’, entrar na segunda parte.Jamie Donley, de grande penalidade, carimbou o triunfo dos norte-irlandeses, que até já tinham assegurado uma das quatro vagas de acesso à repescagem determinadas pelo desempenho na edição 2024/25 da Liga das Nações, tal como a Roménia e a Suécia - a última é decidida na terça-feira, entre Macedónia do Norte ou País de Gales, no Grupo J.Nos play-offs, mas por terem sido segundos colocados das respetivas ‘poules’, vão estar, além da Eslováquia e de outras cinco seleções a conhecer na terça-feira, Albânia, Itália, República Checa, República da Irlanda, que foi oponente de Portugal, Ucrânia e Polónia.A necessitarem de um desaire dos Países Baixos e de anular 13 golos de diferença para ascenderem à liderança do Grupo G, os polacos ganharam em Malta (3-2), mas viram os neerlandeses dominarem na receção à Lituânia (4-0) e apurarem-se para o Mundial2026.Em Amesterdão, num encontro arbitrado pelo português Luís Godinho, Tijjani Reijnders (16 minutos), Cody Gakpo (58), de grande penalidade, Xavi Simons (60) e Donyell Malen (62) viabilizaram a 12.ª presença, e segunda seguida, da finalista em 1974, 1978 e 2010.Na ‘poule’ L, em que tudo já estava resolvido, a Croácia manteve-se invencível com uma reviravolta em Montenegro (3-2), construída por Ivan Perisić, de penálti, Kristijan Jakić e Nikola Vlasić, já depois dos tentos iniciais de Milutin Osmajić, ex-avançado do Vizela, e Nikola Krstović, num desafio em que Franjo Ivanović, do Benfica, foi titular nos visitantes.Os croatas somaram 22 pontos, contra 16 da República Checa, segunda, que capitalizou os pontapés certeiros de David Doudera, Tomas Chory, Vladimir Coufal, Adam Karabec, Tomás Soucek e Robin Hranac na goleada caseira ante Gibraltar (6-0), último, a ‘zeros’ - as Ilhas Faroé terminaram no terceiro lugar, com 12, e Montenegro no quarto, com nove.A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões, aos quais já se juntaram mais 31 apurados, entre os quais sete da Europa, que terá 16 representantes.