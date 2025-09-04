Cabo Verde vence Maurícia e fica muito perto do apuramento

O extremo do Estrela da Amadora Jovane Cabral, aos 22 minutos, e Diney Borges, aos 71, fizeram os golos de Cabo Verde, que até pode apurar-se hoje, em caso de `deslize` de Camarões.

Os cabo-verdianos lideram a `poule`, com 16 pontos, mais quatro do que os camaroneses, que hoje recebem o lanterna-vermelha Essuatíni -- em caso de derrota, já não poderão alcançar os `Tubarões Azuis`.

Cabo Verde está próxima, assim, de se qualificar pela primeira vez para a fase final de um Campeonato do Mundo, encerrando esta fase precisamente com um duelo caseiro ante Camarões, agendado para segunda-feira.

A Líbia, que hoje venceu Angola por 1-0, soma 11 pontos, estando no terceiro lugar e arredada da luta pela qualificação, os angolanos somam sete, Maurícia cinco e Essuatíni apenas dois.

No Grupo H, São Tomé e Príncipe esteve a ganhar em casa por 2-0 à Guiné Equatorial, em busca de somar os primeiros pontos e escapar à derrota por um sétimo jogo seguido, em sete disputados, mas acabou por conceder a reviravolta.

Depois do `bis` de penálti de Ronaldo Lumungo, do Paços de Ferreira, aos oito e aos 42 minutos, os forasteiros responderam no segundo tempo, por Ganet (53), Salvador (62) e Nabil (70).

Nesta `poule`, a líder Tunísia pode ficar muito perto do apuramento se hoje vencer a Libéria, então esperando pelo que a segunda classificada, a Namíbia, que está a quatro pontos, faça na sexta-feira.

São Tomé, que na segunda-feira fecha esta fase de qualificação em casa da Namíbia, não somou qualquer ponto, com apenas quatro golos marcados e 17 sofridos.