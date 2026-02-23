Dick Advocaat deixa comando do Curaçau

“Sempre disse que a família está antes do futebol. Por isso, esta é uma decisão natural. Mas isso não muda o facto de que vou sentir muitas saudades de Curaçau, das pessoas e dos meus colegas”, referiu o neerlandês, de 78 anos.



Num comunicado da federação de Curaçau, Advocaat considerou que “qualificar o mais pequeno país do mundo para o Mundial é um dos destaques” da sua longa carreira, na qual esteve em dois Mundiais, chegando aos quartos de final em 1994 com os Países Baixos e orientando a Coreia do Sul em 2006.



A federação de Curaçau anunciou ainda que Advocaat será substituído pelo compatriota Fred Rutten, que passou por Twente, PSV Eindhoven, Feyenoord e Schalke 04.



Com cerca de 156 mil habitantes, Curaçau tornou-se o país mais pequeno a qualificar-se para um Mundial de futebol, superando o recorde da Islândia (350 mil), que esteve no Mundial de 2018, na Rússia.



No Mundial2026, que se disputa nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Curaçau está integrado no Grupo F, estreando-se frente à Alemanha (14 junho), antes de jogar com Equador (20) e Costa do Marfim (25).

