Fernando Santos rescinde com Azerbaijão

Esteve menos de 15 meses no cargo, período durante o qual conseguiu apenas dois empates e nove derrotas em 11 jogos.



Fernando Santos explicou em comunicado que o objetivo era reformular as bases do futebol do país com vista a apresentar uma equipa competitiva na fase de qualificação para o EURO 2028.



Agradece ao povo e à federação do Azerbaijão e deseja felicidades para o futuro.