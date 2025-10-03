FIFA revela Trionda, a bola do Mundial2026

A bola, batizada de Trionda, foi novamente concebida pelo fabricante alemão Adidas, fornecedor oficial desde o Mundial de 1970.



“Estou muito feliz e orgulhoso por apresentar a Trionda”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao revelar a bola do Mundial2026, que decorre de 11 de junho a 19 de julho, num evento que decorreu em Nova Iorque, na quinta-feira.



O primeiro campeonato do Mundo de futebol a ser organizado por três países, com 48 seleções a competir, inspirou tanto o nome como o design da bola, que apresenta as cores vermelho, azul e verde.



Os símbolos de cada país anfitrião — as folhas de bordo do Canadá, a águia do México e as estrelas dos Estados Unidos — também são apresentados, com um triângulo que representa a unidade dos três países.



A bola também apresenta costuras profundas concebidas para proporcionar uma “estabilidade de voo ideal” e ícones em relevo, que melhoram a aderência em condições de chuva.



Um chip sensor de movimento transmitirá informação sobre o movimento da bola, enviando dados para o sistema de videoárbitro (VAR).



A FIFA lançou já o processo de venda de bilhetes online de forma faseada, com mais de 4,5 milhões de adeptos de 216 países e territórios a participar no sorteio de pré-venda.



O sorteio do torneio terá lugar em Washington, em 5 de dezembro.