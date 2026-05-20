Grande Entrevista. Martínez assume que Mundial é o maior desafio da sua vida

“Não há equipa que chegue ao mundial campeã”, garante Roberto Martínez no dia seguinte ao anúncio dos convocados para o Mundial daqui a um mês. Há crescimento e resiliência, “ganhar os pormenores”, um “balneário forte”, com equilíbrio e talento, ao nível dos “melhores balneários do mundo”. E há o que o selecionador não tem dúvidas em afirmar como o maior desafio da sua vida.



“A equipa está preparada para tudo fazer na luta contra a História” e fazer “uma coisa que nunca foi feita”, diz Roberto Martínez. “Acredito muito nos nossos jogadores”, defendeu o selecionador, colocando muito a tónica no aspeto psicológico e na resiliência que está acima do talento individual.

Mau mundial é "não dar tudo aquilo que nós podemos dar"

Primeiro não quis assumir o que consideraria um bom Mundial para Portugal, mas no final da entrevista falou do sonho. A final de “19 de julho é o nosso sonho”, admite, mas volta a afirmar que há que “lutar contra a história”.



Já definir o que seria um “mau mundial” foi mais fácil. “Não dar tudo aquilo que nós podemos dar”.



Para o selecionador, Portugal tem agora uma “geração fantástica”, um grupo com muitos jogadores com capacidade de liderança, capitães nos seus clubes. “É muito mais do que só o Ronaldo”. Mas Ronaldo é “importante”, diz, como figura, como inspiração, com uma “atitude incrível” e uma “fome de poder ganhar pela seleção”.

Decisões “não populares”

Roberto Martínez respondeu às críticas sobre as escolhas feitas para os jogadores convocados para este campeonato do Mundo. Escolhas que o selecionador justificou com o equilíbrio necessário, com a importância do perfil dos jogadores, mesmo com o ambiente e força que trazem à seleção, além de competências técnicas num nível em que a competição é muito alta.



“Precisamos tomar decisões difíceis, que não sejam populares. Decisões difíceis para o bem da nossa seleção”, afirma, garantindo que “é fácil tomar decisões quando sabemos o que procuramos”.



Garante, no entanto, que o processo foi “muito honesto, muito responsável” e que falou com os jogadores ausentes antes de ter anunciado os nomes na convocatória para explicar as razões de não estarem na lista para não restarem dúvidas, mesmo que o jogador possa até não concordar.



Sobre a chamada de Samu Costa e Gonçalo Guedes, exemplifica com a garra e energia contagiosa além do aspeto técnico do primeiro e com as características de terceiro avançado de Guedes, que complementam o ataque.

“Há muito fado no futebol”

Num tom mais pessoal, Roberto Martínez falou de si e da relação com o “país fantástico” que é Portugal.



Considera que a sua continuidade na seleção não vai depender do resultado do Mundial e que agora é a competição que interessa. Martínez fala de uma “boa química” com a seleção.



, afirma, garantindo que “é fácil tomar decisões quando sabemos o que procuramos”.Garante, no entanto, quee que falou com os jogadores ausentes antes de ter anunciado os nomes na convocatória para explicar as razões de não estarem na lista para não restarem dúvidas, mesmo que o jogador possa até não concordar.Sobre a chamada de Samu Costa e Gonçalo Guedes, exemplifica com a garra e energia contagiosa além do aspeto técnico do primeiro e com as características de terceiro avançado de Guedes, que complementam o ataque.Num tom mais pessoal, Roberto Martínez falou de si e da relação com o “país fantástico” que é Portugal.Considera que a sua continuidade na seleção não vai depender do resultado do Mundial e que agora é a competição que interessa.



Para Martínez, a morte de Diogo Jota foi uma altura traumática e trágica para o grupo. E lembra o sonho que o jogador tinha de vencer o Mundial e que é também esse o desejo do grupo.









Ainda tem um professor de português que o continua a acompanhar na aprendizagem da língua.para acrescentar que aprender a língua e a cultura também o ajuda a compreender os jogadores e o que os motiva.