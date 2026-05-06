Irão exige garantias à FIFA para participar no Mundial





(Com Lusa)

Em declarações reproduzidas pela agência IRNA, Mehdi Taj condicionou a presença da seleção iraniana a uma reunião com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e ao "respeito absoluto" pela delegação.O dirigente sublinhou que não devem ocorrer ofensas, nomeadamente à Guarda Revolucionária Iraniana, classificada como organização terrorista por Washington."Não teremos problema nenhum em comparecer, desde que não haja nenhum tipo de insulto", afirmou Taj, advertindo que, caso ocorram incidentes, poderá haver uma "resposta proporcional" e a equipa poderá mesmo "retornar ao país".O líder federativo recordou um episódio recente no Canadá, onde alegou ter sofrido "insultos" dos serviços de imigração do país, embora a imprensa local tenha noticiado a sua deportação devido ao passado como membro da Guarda Revolucionária, considerada por aquele país como organização terrorista desde 2024.Apesar das exigências de Teerão, a FIFA mantém a participação do Irão no cronograma oficial, embora a entrada de delegações dependa das políticas de imigração dos países anfitriões (EUA, Canadá e México).Recentemente, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, indicou que os jogadores terão autorização de entrada, mas que a comissão técnica da federação poderá ser impedida de entrar nos Estados Unidos devido a alegadas ligações à Guarda Revolucionária.O Irão, que se encontra num período de cessar-fogo após um conflito com os EUA iniciado em fevereiro, está inserido no Grupo G da competição, juntamente com a Bélgica, o Egito e a Nova Zelândia.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.