Itália, Dinamarca e Suécia entre os oito finalistas do play-off europeu





(Com Lusa)

Detentora de quatro títulos de campeã do mundo (1934, 1938, 1982, 2006), a Itália ganhou na receção à Irlanda do Norte (2-0) e continua na luta pela primeira presença em 12 anos na fase final da principal prova de seleções.Sandro Tonali e Moise Kean deram o êxito aos transalpinos, ausentes das últimas duas edições, em 2018 e 2022, ao serem batidos precisamente no play-off por Suécia, a duas mãos, e Macedónia do Norte, em jogo único, respetivamente.A Itália avançou para a final do caminho A e vai decidir o apuramento na terça-feira, em Zenica, frente à Bósnia-Herzegovina, que se superiorizou ao País de Gales no desempate por penáltis (4-2, após 1-1 nos 120 minutos), tendo utilizado a titular Amar Dedić, do Benfica, e forçado o prolongamento com um golo do capitão Edin Dzeko na ponta final do tempo regulamentar.Balcânicos ou transalpinos têm vaga garantida no Grupo B do Campeonato do Mundo, formado pelo coanfitrião Canadá, Qatar e Suíça, enquanto a ‘poule’ F, de Países Baixos, Japão e Tunísia, integrará Suécia ou Polónia, finalistas do trajeto B da repescagem europeia, a ser concluído em Solna.Os suecos bateram a Ucrânia (3-1), em Valência, com três golos de Viktor Gyökeres, ex-avançado do bicampeão nacional Sporting, que completou o ‘hat-trick’ de penálti, num duelo sob arbitragem do português João Pinheiro.Gustaf Lagerbielke, do Sporting de Braga, foi titular pela Suécia, tal como Anatoliy Trubin e Georgiy Sudakov, ambos do Benfica, do lado ucraniano.A Suécia será anfitriã da Polónia, que operou a reviravolta em casa face à Albânia (2-1), com o contributo de três atletas do FC Porto, casos de Jan Bednarek e Jakub Kiwior, os dois a tempo inteiro, e de Oskar Pietuszewski, lançado ao intervalo para a estreia pela seleção principal.Um corte falhado de Bednarek esteve na origem do golo albanês no fim da primeira parte, mas o capitão Robert Lewandowski, recordista de jogos e golos pelos polacos, e Piotr Zielinski inverteram o marcador na última meia hora.Kosovo e Turquia vão discutir o caminho C em Pristina, após os kosovares terem vencido na Eslováquia (4-3), recuperando de duas desvantagens, ao passo que os turcos ganharam na receção à Roménia (1-0), com um golo de Ferdi Kadioglu - Deniz Gül, do FC Porto, ficou no banco de suplentes.Estados Unidos, outro dos três países organizadores, Paraguai e Austrália esperam por Kosovo ou Turquia no Grupo D do Mundial2026, da mesma forma como Dinamarca ou República Checa, finalistas do trajeto D, podem acompanhar o coanfitrião México, África do Sul e Coreia do Sul na ‘poule’ A.Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen, por duas vezes, e Christian Norgaard desbloquearam na segunda parte a goleada caseira da Dinamarca sobre a Macedónia do Norte (4-0), com os nórdicos a lançarem de início Alexander Bah, do Benfica, Morten Hjulmand, do Sporting, e Victor Froholdt, do FC Porto.A Dinamarca enfrentará em Praga a República Checa, que precisou das grandes penalidades para se impor na receção à República da Irlanda (4-3), após 2-2 nos 120 minutos.Segundos classificados do Grupo F de qualificação, vencido por Portugal, os irlandeses adiantaram-se com um penálti e um autogolo, mas deixaram-se empatar perto do fim do tempo regulamentar e cederam no desempate frente aos checos, cujo banco teve Lukas Hornicek, do Sporting de Braga.As finais do play-off realizam-se na terça-feira e definem as últimas quatro das 16 vagas europeias, num elenco em que já estão Alemanha, Suíça, Escócia, França, a campeã europeia Espanha, Portugal, detentor do troféu da Liga das Nações, Países Baixos, Áustria, Noruega, Bélgica, Inglaterra e Croácia, todos apurados como vencedores das 12 ‘poules’ da primeira fase.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e reúne pela primeira vez 48 seleções - faltam conhecer seis -, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.