Jamaica ou RD Congo no grupo de Portugal





(Com Lusa)





Nas meias-finais do play-off intercontinental, em Guadalajara, no oeste do México, na quinta-feira à noite, a Jamaica marcou o único golo aos 18 minutos, por Bailey Cadamarteri.A Jamaica vai agora defrontar a RDCongo, na terça-feira, na final do play-off. O vencedor desse jogo apura-se para o Mundial2026 e será o primeiro adversário de Portugal no Grupo K, em 17 de junho, em Houston.A seleção portuguesa vai depois defrontar o Uzbequistão, em 23 de junho, novamente em Houston, e a Colômbia, no dia 27 do mesmo mês, em Miami.O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.