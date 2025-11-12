José Sá dispensado do encontro com a Irlanda

"José Sá foi dispensado - por morte do avô - após o treino e não segue viagem para a Irlanda, sendo substituído pelo internacional sub-21 João Carvalho", lê-se numa nota publicada no site da FPF.

O organismo revela ainda que o guarda-redes do Wolverhampton vai voltar a juntar-se à seleção, já na sexta-feira, no Porto, onde no domingo Portugal defronta a Arménia.

João Carvalho, do Sporting de Braga, estreia-se na seleção principal, numa altura em que estava no estágio da equipa de sub-21, que vai defrontar a República Checa, no apuramento para o Europeu da categoria.

Para o jogo de Dublin, na quinta-feira, o selecionador português, Roberto Martínez, sabe que não vai poder contar também com Bruno Fernandes.

O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45, no Aviva Stadium, em Dublin, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Se triunfar, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá também ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.

Lista atualizada dos 25 convocados para jogos com Irlanda e Arménia:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton, Ing) e João Carvalho (Sporting de Braga).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nelson Semedo (Fenerbahçe, Tur), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).

- Médios: João Palhinha (Tottenham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).

- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Carlos Forbs (Club Brugge, Bel), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).