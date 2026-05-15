Mundial 2026
Morita fora dos convocados do Japão para o Mundial
O médio do Sporting Hidemasa Morita ficou de fora da lista de convocados do Japão para o Mundial2026, divulgada hoje pelo selecionador Hajime Moriyasu, que também deixou de fora Kaoru Mitoma, devido a lesão.
Morita, de 31 anos, que alinhou no Sporting nas últimas quatro épocas e cujo contrato com a equipa lisboeta termina no final de 2025/26, participou no Mundial2022, tendo sido titular em três dos quatro jogos disputados pelo Japão, que foi eliminado pela Croácia nos oitavos de final, no desempate por grandes penalidades.
O médio ‘leonino’, que tem 41 internacionalizações e seis golos marcados pelo Japão, representou o país pela última vez em março de 2025, na vitória por 2-0 sobre o Bahrain (que permitiu à seleção nipónica tornar-se a primeira a apurar-se para a fase final), mas falhou os derradeiros jogos de apuramento.
Se ausência de Morita acontece por opção de Moriyasu, a do lesionado Mitoma, avançado dos ingleses do Brighton, é um duro revés para o selecionador japonês, que convocou os restantes ‘pesos pesados’, como os médios Wataru Endo (Liverpool) e Daichi Kamada (Crystal Palace) e o avançado Daizen Maeda (Celtic).
O Japão vai participar pela oitava vez no Campeonato do Mundo, no qual tem como melhor resultado a presença nos oitavos de final, alcançada em 2002 (na prova que coorganizou com a Coreia do Sul), 2010 (África do Sul), 2018 (Rússia) e 2022 (Qatar).
A seleção nipónica, que Mundial2022 venceu sensacionalmente a Espanha e a Alemanha na primeira fase, ambas por 2-1, integra o Grupo F do Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, em conjunto com os Países Baixos, a Suécia e a Tunísia.
A fase final do torneio, no qual Portugal vai disputar o Grupo K, que integra ainda Colômbia, Uzbequistão e Congo, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México.
Lista de 26 convocados:
– Guarda-redes: Zion Suzuki (Parma, Ita), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) e Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers).
- Defesas: Yuto Nagatomo (FC Tóquio), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden, Bel), Ko Itakura (Ajax, Hol), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord, Hol), Takehiro Tomiyasu (Ajax, Hol), Hiroki Ito (Bayern Munique, Ale), Ayumu Seko (Le Havre, Fra), Yukinari Sugawara (Werder Bremen, Ale) e Junnosuke Suzuki (FC Copenhaga, Din).
- Médios: Wataru Endo (Liverpool, Ing), Daichi Kamada (Crystal Palace, Ing), Ao Tanaka (Leeds, Ing) e Kaishu Sano (Mainz, Ale).
- Avançados: Junya Ito (Genk, Bel), Koki Ogawa (NEC, Hol), Daizen Maeda (Celtic, Esc), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt, Ale), Ayase Ueda (Feyenoord, Hol), Keito Nakamura (Stade de Reims, Fra), Takefusa Kubo (Real Sociedad, Esp), Yuito Suzuki (Friburgo, Ale), Kento Shiogai (Wolfsburgo, Ale) e Keisuke Goto (Sint-Truiden, Bel).
(Com Lusa)