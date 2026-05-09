Mundial de futebol com três cerimónias de abertura





(Com Lusa)

“O Mundial é um momento que o mundo partilha, e isso começa pela forma como o inauguramos, começando na Cidade do México e continuando em Toronto e Los Angeles. Estas cerimónias irão unir a música, a cultura e o futebol de uma forma que reflita tanto a individualidade de cada nação como a unidade que define este torneio”, afirmou Gianni Infantino, presidente da FIFA, em comunicado.No dia 11 de junho, o Estádio Azteca dará início ao torneio com o jogo entre o México e a África do Sul, que será antecedido da cerimónia de abertura, na qual participarão os mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Maná; o colombiano J Balvin, o venezuelano Danny Ocean e a sul-africana Tyla.“Esta é uma forma poderosa de dar início a uma celebração verdadeiramente global”, acrescentou Infantino.O Canadá, por sua vez, realizará a sua cerimónia de abertura no dia 12 de junho, antes do jogo entre a sua seleção e a da Bósnia-Herzegovina, em Toronto, contando entre os artistas convidados com Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.No mesmo dia, os Estados Unidos darão início à sua participação no torneio contra o Paraguai em Los Angeles, Califórnia. Os artistas previstos para esta cerimónia são Katy Perry, o rapper Future, o DJ Sanjoy, Lisa das Blackpink e a cantora paraguaia Marilina Bogado.O Mundial2026, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho, conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.