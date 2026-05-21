Mundial 2026
Futebol Internacional
Mundial2026: Avançado Begraoui nos pré-convocados de Marrocos
O avançado Yanis Begraoui, do Estoril Praia, integra a pré-convocatória da seleção de futebol de Marrocos para o Mundial2026, anunciou hoje o selecionador Mohamed Ouahbi.
O técnico marroquino convocou um grupo de 28 jogadores para um estágio preparatório, entre 22 e 26 de maio, antes de anunciar a lista final para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá, que decorre entre 11 de junho e 19 de julho.
O antigo avançado do Famalicão e campeão do mundo de sub-20 Yassir Zabiri, atualmente nos franceses do Rennes, também foi chamado por Ouahbi.
Os marroquinos estão inseridos no Grupo C, com Brasil, Escócia e Haiti.
A seleção africana ficou no quarto lugar no Mundial2022, no Qatar, depois de ter eliminado Portugal nos quartos de final.
O antigo avançado do Famalicão e campeão do mundo de sub-20 Yassir Zabiri, atualmente nos franceses do Rennes, também foi chamado por Ouahbi.
Os marroquinos estão inseridos no Grupo C, com Brasil, Escócia e Haiti.
A seleção africana ficou no quarto lugar no Mundial2022, no Qatar, depois de ter eliminado Portugal nos quartos de final.