Mundial2026. Bilhetes para jogos de Portugal entre os mais caros da primeira fase

Já as meias-finais serão disputadas em Atlanta e o preço dos bilhetes varia entre os 770 e os 2.586 euros, enquanto a final tem um custo de 3.561, no mínimo, e 7.387 euros, valor mais alto para assistir ao jogo que decide o novo campeão do mundo.







Site FIFA dos bilhetes: https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/ tickets

Quem quiser assistir à estreia da seleção nacional no Campeonato do Mundo em Houston, nos Estados Unidos, a 17 de junho, terá de pagar, no mínimo, 225 euros, bilhete que corresponde à categoria 3.Já os bilhetes das categorias 1 e 2 custam 600 e 425 euros respetivamente. Os valores são fixos e mantêm-se para os restantes dois jogos da seleção das quinas na fase de grupos, frente ao Uzbequistão, a 23 de junho, e à Colômbia, dia 27 de junho, em Miami.Com o primeiro anúncio do preço para assistir ao Mundial2026, a FIFA recebeu críticas e pedidos de suspensão da venda de ingressos. Em resposta, o órgão que tutela o futebol mundial lançou, esta terça-feira, um pacote de ingressos a 51 euros para os 104 jogos da competição.O número de bilhetes disponível a este preço, substancialmente mais baixo do que os valores praticados na venda geral, é, no entanto, reduzido e a FIFA anunciou que já recebeu 20 milhões de pedidos de acesso a esta opção.De acordo com o organismo, este pacote será distribuído pelas federações de cada país, que terão direito a cerca de 400 a 750 bilhetes por jogo, dependendo da capacidade do estádio em que é disputado.O restante do percurso das equipas em competição já é conhecido e caso Portugal vença o grupo K defronta um dos melhores terceiros lugares nos 16 avos de final, em Kansas. Nesta fase a eliminar, os bilhetes variam entre os 170 e os 442 euros.As eliminatórias seguintes realizam-se em Vancouver, Canadá, com bilhetes entre os 272 e os 765 euros, e novamente no Kansas, com preços entre os 455 e os 1.076 euros.