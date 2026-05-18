Mundial2026. Deniz Gül e Tiknaz integram pré-convocatória da Turquia

A Federação Turca de Futebol anunciou a lista através da rede social X, referindo que o “elenco ampliado” irá preparar a participação no Mundial, que decorre entre 11 de junho e 19 de julho, nos EUA, Canadá e México.



Deniz Gül soma seis internacionalizações e um golo pela Turquia, enquanto Tiknaz contabiliza apenas uma presença.



Além dos dois convocados que atuam em Portugal, a lista provisória do selecionador Vincenzo Montella inclui ainda os antigos jogadores do Benfica Orkun Kokçu e Kerem Akturkoglu.



A Turquia foi uma das últimas seleções europeias a garantir presença no Mundial2026, regressando à competição pela primeira vez desde 2002 – ano em que terminou num histórico terceiro lugar.



Os turcos integram o Grupo D, onde enfrentarão Austrália, Paraguai e Estados Unidos.