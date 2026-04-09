Mundial2026. FPF vê nomeação de Pinheiro como reconhecimento do setor da arbitragem

"É o reconhecimento, por parte da FIFA, do talento e da dedicação dos árbitros portugueses e do excelente trabalho realizado pelo setor da arbitragem em Portugal", refere Pedro Proença, numa nota na qual alude ao Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), e aos Conselhos de Arbitragem e Núcleos das Associações Distritais e Regionais.



O antigo árbitro Pedro Proença refere ainda que a nomeação do árbitro João Pinheiro e dos assistentes Luciano Maia e Bruno Jesus para o Mundial2026 "não é apenas uma grande notícia para a arbitragem portuguesa" mas também "uma grande notícia para o futebol português e para Portugal".



O árbitro da associação de Braga, que esta época dirigiu a Supertaça Europeia, em que Paris Saint-Germain venceu o Tottenham no desempate por grandes penalidades, vai suceder a Pedro Proença como 'juiz' de campo na fase final de um Mundial.



Antes de Proença, em 2014, Portugal esteve representado com árbitros de campo por Vieira Costa (1954), Joaquim Campos (1958 e 1966), Saldanha Ribeiro (1970), António Garrido (1978 e 1982), Carlos Valente (1986 e 1990), Vítor Pereira (1998 e 2002) e Olegário Benquerença (2010).



Em 2018, Portugal não teve nenhum árbitro principal na Rússia, mas esteve representado por Artur Soares Dias e Tiago Martins, que desempenharam as funções de videoárbitro, enquanto no Mundial2022, no Qatar, não esteve nenhum luso.



Na mesma nota, divulgada pela FPF, Luciano Gonçalves, presidente do CA do organismo, congratula-se com o facto de Portugal voltar a ter uma equipa de arbitragem num Mundial, após 12 anos de ausência, e endereça os parabéns a João Pinheiro, Luciano Maia e Bruno Jesus.



"Mais do que um prémio, é o justo reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos por uma equipa de elite, que muito prestígio tem trazido para o futebol português", refere Luciano Gonçalves.



O árbitro João Pinheiro foi hoje nomeado pela FIFA para o Mundial2026 de futebol, a disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, 12 anos depois da última presença de 'juízes' portugueses na mais importante prova de seleções.



João Pinheiro está no lote de 52 árbitros principais que vão dirigir os 104 jogos do Mundial2026, entre 11 de junho e 19 de julho, que conta com Portugal no Grupo K, juntamente com República Democrática do Congo, Colômbia e Uzbequistão.



