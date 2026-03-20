Mundial2026. Martínez divulga convocados de Portugal para jogos no México e Estados Unidos

As escolhas do técnico espanhol, naquela que é a primeira lista de convocados de 2026 e a última antes do Mundial2026, vão ser divulgadas às 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Ronaldo está sem jogar no Al Nassr desde 28 de fevereiro, devido a lesão, e dificilmente estará em condições para participar nos jogos no México, em 28 de março, e nos Estados Unidos, em Atalanta, em 31.



O recordista mundial de internacionalizações (226) e golos (143) não falha uma convocatória por Portugal desde o final de 2018, quando foi dispensado pelo na altura selecionador Fernando Santos na primeira fase de grupos da estreante Liga das Nações, para se adaptar ao seu novo clube, a Juventus.



Nelson Semedo, habitual presença e também lesionado no seu clube, o Fenerbahçe, é baixa quase certa, numa convocatória ‘mistério’, já que irá trazer novas caras ou regressos, sobretudo no setor ofensivo.



Em janeiro, em entrevista à Lusa, Martínez assumiu a necessidade de levar um terceiro ponta de lança para o Mundial2026 e a ‘missão’ de resolver essa situação no estágio de março, situação que abre as portas a alguns nomes novos ou a alguns regressos.



Fábio Silva, André Silva e Ricardo Horta podem ouvir o selecionador dizer o seu nome na sexta-feira, assim como Chermiti, Pablo Felipe ou Paulinho, que atua precisamente no México.



Martínez apontou também a opção de atuar em março nas Américas como uma forma de pré-adaptação às condições atmosféricas que vão encontrar no Mundial2026, sobretudo a nível de altitude e humidade.



No Mundial2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.



Após a divulgação dos convocados, será a vez de Luís Freire, selecionador dos sub-21, anunciar as suas escolhas para os jogos com Azerbaijão, em Baku, no dia 27 de março, e diante da Escócia, no Estoril, dia 31 de março, ambos de qualificação para o Euro2027.

