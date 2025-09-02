Mundial2026. Portugal começa a preparar arranque do apuramento na Cidade do Futebol

Portugal tem uma sessão agendada para as 13:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. O treino marca o regresso ao trabalho da equipa do selecionador Roberto Martínez depois da morte de Diogo Jota, e também do seu irmão André Silva, na sequência de um acidente de viação, em 03 de julho.



Entre as novidades nas escolhas de Martínez, destaque para o regresso de João Cancelo, que falhou em junho a conquista da Liga das Nações devido a lesão.



Às 18:00, no Arena Portugal, também na Cidade do Futebol, o antigo avançado do Liverpool Diogo Jota vai ser homenageado, tal como Jorge Costa, antigo central, internacional português e jogador e dirigente do FC Porto, que faleceu em 05 de agosto, com 53, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.



No Grupo F, Portugal vai arrancar o apuramento com uma dupla jornada fora, primeiro em Erevan, no sábado, frente à Arménia, e em 09 de setembro, em Budapeste, com a Hungria. A Irlanda completa o agrupamento.



O vencedor do grupo assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções.